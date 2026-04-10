Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 апреля 2026 в 10:38

Сын Байдена сбежал из страны с долгом в $17 млн

Daily Mail: Хантер Байден уехал из США из-за долга в $17 млн

Фото: Yuri Gripas/Consolidated News Photos/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Сын экс-президента США Хантер Байден свернул дела и уехал из страны, несмотря на долги порядка $17 млн (1,36 млрд рублей), пишет Daily Mail со ссылкой на судебный документ. Адвокат Барри Коберн 6 апреля подал бумаги в суд Вашингтона. В документе указано, что Байден-младший живет за границей. По информации источника, он не может оплатить даже текущие судебные издержки.

Бывшие юристы из фирмы Winston and Strawn требуют с Хантера деньги за работу. Ранее фирма защищала 56-летнего Байдена по делам о неуплате налогов и незаконном хранении оружия, однако счет более чем на $50 тыс. (4 млн рублей) он так и не погасил.

Сам Хантер в прошлом году в подкасте признался, что накопил долги в основном на судебные расходы. Коберн отказался комментировать ситуацию и не назвал точное место жительства сына экс-президента, однако до этого, как говорится в публикации, Хантера видели в Южной Африке — на родине его жены Мелиссы.

Ранее квартиру журналиста Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в Москве арестовали за долги. Запрет на регистрационные действия наложили на жилье площадью 80 квадратных метров в Южном Бутово. Сейчас ее стоимость оценивается примерно в 26 млн рублей.

США
судебные иски
Хантер Байден
Джо Байден
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.