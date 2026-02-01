Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 февраля 2026 в 16:35

В РАН объяснили, опасна ли для России оспа обезьян

Академик РАН Онищенко исключил опасность оспы обезьян для России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Оспу обезьян взяли под контроль еще в прошлом веке, поэтому беспокоиться о ее опасности не стоит, заявил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что в России есть все необходимые средства для диагностики заболевания.

Ничего страшного в этом нет. Оспа обезьян, мы ее, когда ликвидировали натуральную оспу, сразу взяли на контроль. Диагностика у нас есть на эту болезнь, — подчеркнул Онищенко.

По словам академика, пациента при подтверждении диагноза изолируют и вылечат, а самолет, на котором он летел, возьмут на контроль. Он отметил, что данные о пассажирах передадут по линии Минздрава, после чего за ними установят наблюдение. Изоляция им не требуется.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Подмосковье проводится эпидемиологическое расследование в связи с подозрением на случай оспы обезьян. Для диагностики заболевания используются специально разработанные высокотехнологичные тест-системы, позволяющие быстро выявить вирус.

оспа
Россия
Геннадий Онищенко
РАН
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка получила ожоги из-за взорвавшегося пауэрбанка в Эквадоре
Туристка испугалась обморожения и сломала руку
«Мы справимся»: военэксперт о словах Маска про ограничения Starlink в РФ
«Прочь его!»: во Франции поддержали шутку Захаровой о Макроне
Ксения Алферова намекнула на измену Егора Бероева после расставания
Майкл Джексон признался в проблемной тяге детей к нему
МИД Италии задался вопросом, достойна ли Украина вхождения в ЕС
Правительство установило компенсацию для доноров плазмы
Российский боец в одиночку предотвратил срыв штурмовой операции
Российским туристам дали совет перед поездкой в одну криминальную страну
В Иране потребовали немедленно выслать европейских военных атташе
Осужденная за теракт Трепова знала о последствиях своих действий
«Будет ли результат?»: политолог о переносе встречи РФ и Украины в Абу-Даби
В РАН объяснили, опасна ли для России оспа обезьян
В Роспотребнадзоре ответили, чем заменить вредные сладости
Отказ Киева от Донбасса и прекращение боев: новости СВО к вечеру 1 февраля
Возвращение Валиевой завершилось в полуфинале
Критика на «Суперстар», алкоголизм, 112 любовниц: как живет Влад Сташевский
Песков раскрыл неожиданный факт о своем портфеле
На Солнце произошла вспышка высшего класса
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.