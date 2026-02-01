В РАН объяснили, опасна ли для России оспа обезьян Академик РАН Онищенко исключил опасность оспы обезьян для России

Оспу обезьян взяли под контроль еще в прошлом веке, поэтому беспокоиться о ее опасности не стоит, заявил РИА Новости академик РАН Геннадий Онищенко. Он подчеркнул, что в России есть все необходимые средства для диагностики заболевания.

Ничего страшного в этом нет. Оспа обезьян, мы ее, когда ликвидировали натуральную оспу, сразу взяли на контроль. Диагностика у нас есть на эту болезнь, — подчеркнул Онищенко.

По словам академика, пациента при подтверждении диагноза изолируют и вылечат, а самолет, на котором он летел, возьмут на контроль. Он отметил, что данные о пассажирах передадут по линии Минздрава, после чего за ними установят наблюдение. Изоляция им не требуется.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в Подмосковье проводится эпидемиологическое расследование в связи с подозрением на случай оспы обезьян. Для диагностики заболевания используются специально разработанные высокотехнологичные тест-системы, позволяющие быстро выявить вирус.