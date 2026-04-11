11 апреля 2026 в 13:03

Путин спросил у Кондратьева, почему Кубань просела по сельскому хозяйству

Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин отметил снижение уровня сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае по итогам прошлого года, передает пресс-служба Кремля. Глава государства обсудил эту тему на встрече с губернатором региона Вениамином Кондратьевым, где рассматривались ход посевной кампании и развитие АПК.

Статистику я посмотрел за прошлый год. Все-таки там, как ни странно, снижение уровня сельхозпроизводства. Как это объяснить, что это такое?обратился Путин к губернатору.

Кондратьев в ответ подчеркнул, что край остается абсолютным лидером по объему сельхозпродукции в стране. Причиной снижения показателей, по его словам, мог стать урожай пшеницы 2025 года, составивший 11 млн 200 тыс. тонн.

Вначале возвратные заморозки, а потом засуха. И мы, конечно, просели. Это тоже правда. Здесь это, может быть, повлияло, — пояснил глава региона.

Ранее Путин обсудил с Кондратьевым туристический сезон в регионе. Речь зашла о последствиях разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. После разговора глава государства спросил, будут ли открыты пляжи в этом году.

