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02 августа 2026 в 12:17

Творог лежал без дела — замесил тесто и напек «Слезки»: всего 5 минут и на столе гора нежнейшего печенья

Фото: D-NEWS.ru
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Беру пачку творога, сливочное масло и муку — и замешиваю простейшее тесто, которое не липнет к рукам и раскатывается без усилий. Получается обалденное печенье: снаружи легкая сахарная корочка, внутри — мягкая, рассыпчатая, творожная нежность, которая просто исчезает во рту.

Ингредиенты

Творог — 200 г, сливочное масло — 100 г, мука — 150 г, сахар — 3 ст. л., разрыхлитель — 0,5 ч. л., соль — щепотка, ванильный сахар — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала размягченное масло растираю с сахаром, ванильным сахаром и солью до однородности, добавляю творог и еще раз хорошо перемешиваю. Всыпаю муку с разрыхлителем и быстро замешиваю мягкое, приятное тесто. Раскатываю пласт толщиной примерно 5–7 мм, стаканом или формочкой вырезаю кружочки. Каждый кружок одной стороной окунаю в сахар, складываю пополам сахарной стороной внутрь, снова окунаю в сахар и складываю — получаются симпатичные треугольнички. Выкладываю на противень и отправляю в разогретую до 200 градусов духовку на 12–15 минут до легкого золотистого оттенка.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить эту выпечку.

Готовые треугольники вышли румяными, аппетитными, а на разломе видна та самая рассыпчатая текстура. Подаю теперь только с холодным молоком — идеальная пара.

Проверено редакцией
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