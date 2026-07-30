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30 июля 2026 в 13:07

Сырники нового поколения: кокосовая мука вместо пшеничной, персик для сочности, а главное — духовка

Фото: D-NEWS.ru
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Эти сырники не требуют стояния у плиты: все делает духовка, а кокосовая мука придает им легкую упругость и едва уловимый тропический аромат. Кусочки свежего персика добавляют сладость и сочность, а тонкая золотистая корочка радует глаз. Подавать можно теплыми со сметаной или полностью остывшими с йогуртом — одинаково вкусно.

Ингредиенты

Творог 5% — 400 г, яйцо — 1 шт., мука кокосовая — 2 ст. л., сахар — 1,5 ст. л., персик — 2 шт., сметана 20% — по вкусу.

Как готовлю

Сначала разогреваю духовку до 180 °C и протираю творог через сито, чтобы не было крупинок. Добавляю яйцо, сахар и кокосовую муку, хорошо перемешиваю — тесто станет чуть плотнее, чем для обычных сырников. Персики нарезаю маленькими кубиками, аккуратно вмешиваю в массу. Влажными руками формирую круглые заготовки, слегка панирую каждую в остатках кокосовой муки и выкладываю на противень с пергаментом. Отправляю в духовку на 25 минут, пока не появится аппетитная золотистая корочка. Подаю теплыми со сметаной — внутри они остаются невероятно мягкими и сочными.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Вся магия случилась в духовке: сырники подрумянились равномерно, без масляного блеска, и пахли свежей выпечкой. Поразило, что на следующий день после холодильника они остались мягкими, а персик не «поплыл» и сохранил сочность.

Проверено редакцией
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