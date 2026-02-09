Бывшего депутата-иноагента внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга внес Владислава Живицу в список террористов и экстремистов

Бывший депутат Смоленской областной думы Владислав Живица (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был официально включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга, что следует из данных ведомства. В январе 2024 года его также признали иностранным агентом.

Живица Владислав Геннадьевич, 29.06.1992 года рождения, город Гусиноозерск Республики Бурятия, — гласят новые данные реестра.

Попадание в данный список накладывает на экс-депутата жесткие правовые ограничения, включая блокировку банковских счетов и запрет на большинство финансовых операций. Бывшему депутату теперь запрещено организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах любого уровня, взаимодействовать со средствами массовой информации и размещать информацию в интернете.

