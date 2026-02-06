Математик из Австрии высчитал дату Судного дня: что ждет мир 13 ноября

Более 60 лет назад наука назначила свою дату конца света. В 1960 году австрийский математик Хайнц фон Ферстер и его коллеги опубликовали в журнале Science расчеты, согласно которым 13 ноября 2026 года, в пятницу, население Земли достигнет математической бесконечности, что приведет цивилизацию к коллапсу от перенаселения. Сбудется ли этот страшный прогноз, какие подробности известны?

Что не так с «уравнением Судного дня»

Ученые, проанализировав демографические данные за два тысячелетия, вывели формулу, согласно которой по мере приближения к ноябрю 2026 года на планете могло бы жить свыше 30 млрд человек.

Однако «уравнение Судного дня» дало сбой. Рост населения не взлетел до бесконечности, а замедлился. Сегодня нас чуть больше 8 млрд. Причина — глобальный демографический переход. Женщины по всему миру стали рожать меньше. В среднем на каждую приходится около двух детей.

Лидерами по рождаемости остаются регионы Африки, Ближнего Востока и Южной Азии, в то время как в России, например, суммарный коэффициент рождаемости в 2025 году составил всего 1,3. Безупречная математика разбилась о реальность социальных изменений.

Ждать ли новый конец света

Означает ли это, что опасность миновала? Эксперты считают, что угроза не исчезла, а трансформировалась. Вместо демографического взрыва человечество может столкнуться с «коллапсом технологической гиперсложности».

Современная цивилизация — это хрупкая конструкция, зависящая от бесперебойной энергии и цифровой информации. Потеря доступа к технологиям — от электричества до интернета — может за одно поколение привести к утрате критических навыков. Мы уже воспитываем детей, которые не пишут на бумаге и не считают в уме.

Некоторые аналитики полагают, что если Судный день 2026 года не состоится, новая точка турбулентности может наступить в 2027 году. Мир рискует погрузиться в кризис, сопоставимый по масштабам с катастрофой бронзового века. Проблема будет не в количестве людей, а в неспособности нашей сверхсложной системы к устойчивости. Сбой в одном узле — и цепочка рушится, отбрасывая цивилизацию на века назад, к эпохе «воинов и добытчиков еды».

А что с другими «датами апокалипсиса»

Пока ученые спорят о коллапсе технологий, в Сети активно обсуждают другие сценарии апокалипсиса. Согласно им, мир могут ждать потрясения этим летом и в 2027 году.

12 августа 2026 года: Земля потеряет гравитацию на 12 секунд, унеся 40 млн жизней. Эту версию уже опровергло НАСА. В агентстве пояснили: гравитация не исчезнет, пока существует масса планеты. Это — чистой воды фейк.

2027 год: последний папа и конец времен. Вновь всплыло «Пророчество пап» святого Малахии XII века, где нынешний понтифик, Лев XIV, указан как последний перед концом света. Интерес к пророчеству вспыхнул с новой силой после смерти папы Франциска в апреле 2025 года. Книга, якобы хранящаяся в секретных архивах Ватикана, предрекает завершение эпохи.

