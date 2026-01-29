Подросток выстрелил в ухо своему приятелю В Петербурге задержали подростка, который выстрелил приятелю в ухо из пистолета

В Санкт-Петербурге несовершеннолетний был задержан по подозрению в стрельбе по своему ровеснику, сообщили в СК РФ по Петербургу и Ленобласти. Пострадавший получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Следствие установило, что инцидент произошел на проспекте Стачек. Во время конфликта несовершеннолетний выстрелил в своего сверстника из сигнального пистолета, попав ему в ухо.

Стрелявшего удалось задержать, и он признал свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Сейчас правоохранительные органы выясняют все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что вечером 28 января у торгового центра «Академ-Парк» в Санкт-Петербурге группа подростков устроила стрельбу из пневматического оружия. В результате пострадала случайная прохожая, которая получила ранение в голову. Охрана комплекса оперативно сообщила о происшествии, и на место прибыли скорая помощь и полиция.

До этого в Пушкине подросток выстрелил в лицо пассажиру автобуса. О драке в салоне на остановке «Саперная» в полицию сообщил водитель общественного транспорта. Ученик девятого класса был задержан патрульно-постовой службой. Пострадавший был госпитализирован, а позже отпущен на амбулаторное лечение.