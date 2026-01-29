Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 00:07

Случайная прохожая пострадала при стрельбе в Петербурге

Девушка получила ранение головы при стрельбе у ТРК «Академ-Парк» в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Санкт-Петербурге группа подростков открыла стрельбу из пневматического оружия у торгового центра «Академ-Парк», пишет «Фонтанка». В результате случайная прохожая получила ранение в голову.

Инцидент произошел вечером 28 января на Гражданском проспекте. Примерно в 18:00 охране комплекса сообщили о пострадавшей. Скорая помощь прибыла через 15 минут, а полиция — спустя полчаса. Девушка пояснила, что почувствовала боль после того, как увидела рядом компанию подростков с пистолетом. К приезду правоохранителей стрелявшие скрылись.

Личность хулиганов, попавших на камеры наблюдения, установлена. По данным издания, подростков знают инспектор по делам несовершеннолетних и оперативники уголовного розыска. По предварительным данным, огонь вел 15-летний юноша.

Ранее стало известно, что подросток выстрелил в лицо пассажиру автобуса в городе Пушкине. Как заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, о драке в салоне на остановке «Саперная» в полицию сообщил сам водитель общественного транспорта.

