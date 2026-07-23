Окучивание картошки в «тихий час»: сколько заплатите соседям за шум

Когда летом мы перебираемся на дачу, главное — это свежий воздух, грядки и тишина. Но, к сожалению, не все соседи это понимают. Кто-то начинает косить траву в 6 утра, а кто-то включает музыку на всю ночь. Чтобы ваши выходные не превратились в кошмар, а вы сами случайно не стали нарушителем, полезно знать, что говорит закон о тишине в садоводствах в 2026 году.

Что такое «тихий час» в СНТ и садоводствах

Многие привыкли к тому, что шуметь нельзя только ночью. Но на самом деле в большинстве регионов действует еще и дневной перерыв, который называют «тихим часом». Обычно он длится с 13:00 до 15:00. В это время нельзя не только слушать громкую музыку, но и работать бензопилой, газонокосилкой или перфоратором. Этот перерыв нужен для того, чтобы у всех была возможность отдохнуть, особенно детям и пожилым людям. Можно ли работать в саду в «тихий час»? Можно, но если вы не используете шумную технику и не включаете музыку, чтобы было веселее полоть сорняки. Такой «тихий час» действует не во всех регионах, но в тех, где он есть, его нарушение тоже может грозить штрафом.

В какое время запрещены шумные работы

Единого федерального закона о тишине нет, каждый регион устанавливает свои правила. Однако общие временные рамки в большинстве областей похожи. В будние дни шуметь разрешено с 08:00 до 21:00, а в выходные — с 10:00 до 22:00. Это значит, что если ваш сосед в 07:00 в субботу начал косить траву, это уже повод для разговора. При этом председатели СНТ с 2026 года могут официально фиксировать такие нарушения и передавать информацию в полицию.

Что такое «тихий час» в СНТ и садоводствах Фото: Shutterstock/FOTODOM

Окучивание картошки — относится ли к шумным работам

Самые частые споры на даче возникают из-за работы с техникой. Газонокосилки, триммеры, бензопилы и культиваторы — все это источники сильного шума. И закон к ним относится строже, чем к музыке или разговорам.

Если вы решили заняться огородом и включили мотоблок, чтобы окучить картошку, вспомните о законе о тишине — это разрешено делать только в установленное время: в будни с 09:00 до 19:00 или 20:00 (зависит от региона), а в выходные обычно с 10:00 до 20:00 или до 22:00. В «тихий час» с 13:00 до 15:00 любые шумные работы, в том числе и работа с мотоблоком, запрещены.

Размеры штрафов за нарушение тишины в СНТ

Суммы штрафов за шум в СНТ тоже зависят от того, в каком регионе вы живете, и кто нарушитель — физическое или юридическое лицо (например, строительная бригада). Размеры могут быть разными, но есть общие ориентиры.

В Москве и Московской области за нарушение тишины предусмотрены штрафы до 3000 руб. для обычных граждан. За повторное нарушение в течение года сумма может вырасти до 5000 руб. Организации могут заплатить от 20 000 до 50 000 руб., а при повторном нарушении — до 150 000 руб.

В других регионах суммы меньше. Например, в Ленинградской области за шум в неположенное время могут оштрафовать на 500–1000 руб. В целом по стране штрафы для граждан варьируются от 500 до 3000 руб. Поэтому, если вы случайно нарушили правила, будьте готовы к тому, что это может ударить по карману.

Как законно провести шумные работы без штрафа

Самое простое и надежное правило: всегда проверяйте время. Если вы включаете бензопилу или газонокосилку, делайте это в разрешенный период. В будни это обычно с 09:00 до 19:00–20:00, в выходные — с 10:00 до 20:00–22:00. И обязательно соблюдайте «тихий час» — с 13:00 до 15:00 работа с громким инструментом должна быть прекращена.

Окучивание картошки в «тихий час»: сколько заплатите соседям за шум Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме регионального закона, есть еще устав вашего товарищества. В нем могут быть прописаны свои, более строгие часы тишины. Например, в некоторых СНТ шумные работы разрешены только с 09:00 до 21:00 в будни и с 10:00 до 20:00 в выходные. Эти правила обязательны для всех членов товарищества, и их нарушение может грозить не только штрафом, но и разбирательством на общем собрании.

Куда жаловаться на шумных соседей в садоводстве

Если соседи по СНТ нарушают тишину, действовать можно разными способами. Самое простое и разумное — попробовать договориться мирно. Многие люди просто не знают законов, и вежливая беседа может решить все быстрее, чем любые штрафы.

Если разговор не помог, действовать нужно по шагам. Сначала обращаться к председателю СНТ. Устав товарищества может предусматривать меры за нарушение тишины, и председатель может вынести предупреждение или созвать собрание.

Если и это не помогло, вызывать полицию. При звонке обязательно фиксируйте номер заявления (номер в КУСП). Желательно вести видеозапись, произнося вслух дату и время съемки, чтобы было видно источник шума.

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