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18 июня 2026 в 15:14

Сати Казанова рассказала об отношениях с экс-участницами «Фабрики»

Сати Казанова призналась, что сохранила теплое общение с коллегами по «Фабрике»

Сати Казанова Сати Казанова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Певица Сати Казанова призналась в беседе с KP.RU, что сохранила теплое общение с экс-участницами группы «Фабрика» и своими коллегами Ириной Тоневой и Александрой Савельевой. По словам знаменитости, порой она встречается с исполнителями из телепроекта «Фабрика звезд». Казанова участвовала в первом сезоне программы в 2002 году.

Буквально вчера пересеклись с Юлей Паршутой, хотя мы участвовали в разных сезонах «Фабрики звезд». С Сашей и Иришей мы тоже поддерживаем связь, не то, чтобы очень активно, но у нас очень теплые отношения. Мы родные люди. Восемь лет, что называется, от звонка до звонка жили вместе. Поэтому уже не потеряемся, — рассказала Казанова.

По признанию знаменитости, ей было бы интересно посмотреть на новую «Фабрику звезд». Она пожелала удачи команде, работающей над перезапуском телепроекта.

Ранее Казанова опровергла слухи о том, что она ходила с пуповиной на протяжении нескольких дней. По словам знаменитости, этот материнский орган отрезали менее чем через час после родов.

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