Особняк одного нефтяного магната в Барвихе могут снести «Газета.ru»: особняк миллиардера Чигиринского в Барвихе могут снести

«Газета.ru» сообщает, что особняк миллиардера Александра Чигиринского в Барвихе могут снести. По информации издания, поводом для проверки стало заявление предпринимателя Глеба Рыськова о нарушениях земельного законодательства.

Как пишет «Газета.ru», трехэтажный дом на участке площадью 3,3 гектара расположен в первом поясе санитарной охраны. По версии издания, Рыськов заявил, что изменен рельеф местности, заняты берега Москвы-реки и Саминки, а размещение жилых объектов на этой земле не согласовано. Кроме того, «Газета.ru» сообщает, что стоимость постройки оценивается более чем в миллиард рублей.

Ранее Рыськов рассказал, что природоохранная прокуратура проверяет жалобу о нарушении певицей Ларисой Долиной Водного кодекса при обустройстве участка в деревне Протасово. Претензия касается искусственного пруда в 230 квадратных метров рядом с ручьем, который находится в федеральной собственности.

До этого сообщалось, что у семьи бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского нашли ювелирные изделия с бриллиантами и 50 объектов недвижимости в Санкт-Петербурге, Москве и Ленобласти. Силовики во время обысков изъяли бутылку вина Romanee-Conti 2006 года стоимостью около 2 млн рублей, а также вина Petrus и Chateau Mouton Rothschild.