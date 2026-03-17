Сжигает жир на животе и улучшает пищеварение: овощной салат с чесночно-йогуртовой заправкой

Этот овощной салат с чесночно-йогуртовой заправкой сжигает жир на животе и улучшает пищеварение. Сочетание свежей капусты, моркови, перца, огурца и зелени создает мощный заряд клетчатки и витаминов, а заправка помогает организму активнее сжигать калории.

Для приготовления понадобится: 300 г белокочанной капусты, 2 моркови, болгарский перец, 2 огурца, красная луковица, пучок петрушки. Для заправки: 150 г натурального йогурта, зубчик чеснока, 1 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. семян кунжута, соль.

Рецепт: капусту тонко нашинкуйте и слегка помните руками. Морковь натрите на крупной терке, перец и огурец нарежьте тонкой соломкой, лук — полукольцами, петрушку мелко порубите. Для заправки смешайте йогурт с выдавленным чесноком, маслом, лимонным соком, кунжутом и солью. Соедините овощи в большой миске, заправьте соусом и тщательно перемешайте. Дайте салату постоять 10–15 минут перед подачей.

