Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 06:30

HR-эксперт назвала идеальное время для смены работы

HR-эксперт Болгова: начало весны считается лучшим периодом для смены работы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Начало весеннего периода традиционно считается благоприятным временем для смены места работы, заявила NEWS.ru эксперт по подбору персонала, HR-консультант Антонина Болгова. По ее словам, карьерный путь следует выстраивать, опираясь на собственные таланты и амбиции.

К 2026 году рынок труда становится более избирательным. Работодатели все чаще ищут специалистов, способных быстро включаться в задачи и усиливать ключевые направления бизнеса, а не просто закрывать позиции. Конец зимы и начало весны традиционно считаются удачным периодом для смены работы. Компании уже определили бюджеты и приоритеты и переходят к активной реализации планов, усиливая найм, — поделилась Болгова.

Она отметила, что работодатели продолжают проявлять устойчивый интерес к технологиям, аналитике данных, кибербезопасности, финансам, инженерии, маркетингу и e-commerce. По словам эксперта, на первый план выходит глубина профессиональных знаний и конкретная специализация.

Отдельный тренд — гибридные позиции на пересечении бизнеса, продукта, аналитики и автоматизации. Они отражают запрос рынка на практическую ценность и системное мышление. Понимание трендов помогает выстроить карьерную траекторию, но успех зависит не только от актуальности сферы, а от соответствия вашим сильным сторонам, интересам и карьерным целям на перспективу, — резюмировала Болгова.

Ранее HR-эксперт Яков Сайдин заявил, что во время собеседования работодатель не имеет права интересоваться личной жизнью и семейным положением кандидата. Также, по его словам, вопросы о национальности, религии и политических взглядах считаются недопустимыми.

работа
работодатели
советы
сотрудники
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ланцет» испепелил украинскую САУ Caesar: успехи ВС РФ к утру 12 февраля
Россиянам объяснили, как выбрать качественную баранину
«Адский климат»: ученые забили тревогу из-за ожидающей мир катастрофы
Цены на рыбу в 2026 году: что подорожает, подешевеет, грозит ли нам дефицит
СК будет просить арест для подозреваемого в стрельбе в анапском техникуме
Россиянам объяснили, как восстановить доступ к электронной подписи
Названа реальная причина, почему Эпштейн приглашал богачей на свой остров
HR-эксперт назвала идеальное время для смены работы
Названа причина, почему школьники зимой хуже готовятся к ЕГЭ
Мирошник рассказал о «марафоне истязаний» в тюрьмах ВСУ
Колледж загорелся в результате атаки ВСУ на Мичуринск
Психолог ответила, как отличить дружбу от френдзоны
Мексиканские дроны поссорили Пентагон с авиационным начальством США
Родителям объяснили, почему детям нельзя замалчивать горе от утраты питомца
Жителей Волгоградской области эвакуируют из-за атаки ВСУ
Бочаров сообщил о ракетной атаке на Волгоградскую область
Атака ВСУ на Тамбовскую область ночью 12 февраля: взрывы и пострадавшие
ВСУ за сутки потеряли несколько десятков блиндажей разом
В России заработали новые правила спортивного налогового вычета
Ударник известной группы скончался в возрасте 72 лет
Дальше
Самое популярное
Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля
Россия

Бегство из Краматорска и судьба Харькова: новости СВО к вечеру 9 февраля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.