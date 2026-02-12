HR-эксперт назвала идеальное время для смены работы

Начало весеннего периода традиционно считается благоприятным временем для смены места работы, заявила NEWS.ru эксперт по подбору персонала, HR-консультант Антонина Болгова. По ее словам, карьерный путь следует выстраивать, опираясь на собственные таланты и амбиции.

К 2026 году рынок труда становится более избирательным. Работодатели все чаще ищут специалистов, способных быстро включаться в задачи и усиливать ключевые направления бизнеса, а не просто закрывать позиции. Конец зимы и начало весны традиционно считаются удачным периодом для смены работы. Компании уже определили бюджеты и приоритеты и переходят к активной реализации планов, усиливая найм, — поделилась Болгова.

Она отметила, что работодатели продолжают проявлять устойчивый интерес к технологиям, аналитике данных, кибербезопасности, финансам, инженерии, маркетингу и e-commerce. По словам эксперта, на первый план выходит глубина профессиональных знаний и конкретная специализация.

Отдельный тренд — гибридные позиции на пересечении бизнеса, продукта, аналитики и автоматизации. Они отражают запрос рынка на практическую ценность и системное мышление. Понимание трендов помогает выстроить карьерную траекторию, но успех зависит не только от актуальности сферы, а от соответствия вашим сильным сторонам, интересам и карьерным целям на перспективу, — резюмировала Болгова.

