20 января 2026 в 12:08

Раскрыто, какие детали в профиле в соцсетях могут отпугнуть работодателя

HR-эксперт Доманская: пошлый юмор в соцсетях может отпугнуть работодателя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пошлый юмор, фейки, флуд, откровенный или антиполитический контент в ленте в социальных сетях может отпугнуть работодателя, заявила LIFE.ru HR-эксперт Валерия Доманская. Кроме того, «красным флагом» могут стать слишком эмоциональные реакции соискателя, а также комментарии с провокациями, агрессией или нетерпимостью к другим национальностям, вере и полу.

Группы, сообщества и интересы — это разделы, которые дают представление о вас как о личности. Юмор, взгляды на жизнь, хобби и ценности — очень часто именно на основе подобной информации HR-специалист делает вывод о реальном культурном уровне человека, — подчеркнула Доманская.

Она также предостерегла от публикаций селфи на побережье или откровенных снимков. Забавные фотографии в компании друзей и иллюстрации персонажей из разных киновселенных тоже могут насторожить работодателя. Отдельное внимание нужно уделить имени в профиле — оно не должно содержать смешные прозвища, комбинации букв, цифр или символов.

Ранее HR-эксперт Зилина Султанова заявила, что людям после 45 лет лучше всего менять профессию, учитывая свои навыки и опыт работы. Она предостерегла от быстрых курсов смены профессии.

