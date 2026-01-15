HR-эксперт дала советы, как правильно сменить профессию после 45 лет HR-эксперт Султанова: лучше всего менять профессию с учетом своего опыта работы

Людям после 45 лет лучше всего менять профессию, учитывая свои индивидуальные навыки и опыт работы, заявила LIFE.ru HR-эксперт Зилина Султанова. Она предостерегла от быстрых курсов смены профессии, а также призвала осторожнее относиться к предложениям заработать много денег за короткий срок.

Самые удачные переходы из одной профессии в другую получаются тогда, когда человек не обнуляет себя, а переносит свой опыт в новую роль. Это может быть управление проектами, обучение и наставничество, HR-функции, клиентские и операционные роли — там, где важны здравый смысл, ответственность и умение работать с людьми, — отметила Султанова.

Она напомнила, что действительно качественные курсы всегда требуют времени и практики. Во время них людям предлагают решать реальные задачи, а сами наставники честно отвечают, где их выпускники находят работу, а где нет. Эксперт также посоветовала на собеседованиях не пытаться казаться моложе — это может лишь помешать.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что пенсионеры могут зарабатывать удаленно в качестве репетиторов или наставников. По ее мнению, тренд на вовлечение граждан старшего возраста в дистанционную работу будет продолжаться.