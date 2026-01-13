HR-эксперт перечислила лучшие варианты дистанционной работы для пенсионеров

Пенсионеры могут зарабатывать удаленно в качестве репетиторов или наставников, заявила «Москве 24» HR-эксперт Зулия Лоикова. По ее мнению, тренд на вовлечение граждан старшего возраста в дистанционную работу будет продолжаться.

Выигрывают прежде всего те пенсионеры, которые имеют многолетний профессиональный опыт. Например, очень большим спросом сейчас пользуется онлайн-репетиторство, то есть преподавание школьных предметов, иностранных языков, особенно редких, а также музыкальные уроки, — отметила Лоикова.

По ее словам, удаленное наставничество также остается востребованным. В этой сфере могут быть успешны квалифицированные представители самых разных профессий: от юристов и бухгалтеров до инженеров, педагогов и HR-специалистов. Наконец, пенсионеры могут заниматься рукоделием и продавать свои изделия в соцсетях, на маркетплейсах или ярмарках.

Ранее сообщалось, что почти половина опрошенных россиян (49%) планируют подрабатывать в 2026 году. Еще 29% респондентов могут выйти на подработку, если возникнет необходимость. Большая часть опрошенных хотят подрабатывать в сферах производства и торговли.