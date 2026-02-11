В Госдуме обсудят с родителями причины ЧП в школах В Госдуму пригласят родителей для обсуждения ЧП в школах

В Государственной думе обсудят с родителями участившиеся нападения подростков на школы, сообщил NEWS.ru зампред комитета по молодежной политике нижней палаты парламента Александр Толмачев. По его словам, для того, чтобы эффективно разобраться в проблеме, следует наладить взаимодействие с различными ведомствами и общественностью.

Складывается впечатление, что именно в зазоры между зонами ответственности разных ведомств и «утекают» дети. На одном из ближайших заседаний рабочей группы при комитете по молодежной политике обсудим тему зимних эксцессов. Пригласим медицинских психологов и педагогов, экспертов из Министерства просвещения, Министерства здравоохранения, МВД, Следственного комитета, ФСИН, родительское сообщество, — рассказал Толмачев.

По мнению депутата, необходимо выслушать все точки зрения и вместе разобраться, как защитить детей и дать отпор негативу.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая рассказала NEWS.ru, что системный мониторинг социальных сетей школьников с помощью искусственного интеллекта и выявление подозрительных публикаций позволят предотвратить нападения подростков на образовательные учреждения. По ее словам, специальные алгоритмы уже сейчас способны анализировать посты в Сети на предмет тревожных словосочетаний и призывов.