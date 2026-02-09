Мигрантов обяжут отчитываться за каждую копейку Для мигрантов могут ввести обязательную отчетность о доходах в России

Мигранты с разрешением на временное проживание в России будут обязаны ежегодно предоставлять в МВД данные о своих доходах, передает ТАСС. Соответствующие изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» одобрила правовая комиссия по законопроектной деятельности.

Обязан подать <...> уведомление о подтверждении своего проживания на территории РФ. К этому иностранный гражданин должен приложить один из следующих документов: справку о доходах за отчетный период, копию налоговой декларации, документы, подтверждающие уплату налогов на физического лица, — сказано в материалах.

Также трудовые мигранты будут обязаны выплачивать авансовый платеж по НДФЛ. Соответствующее изменение одобрено в Налоговый кодекс РФ. Платеж будут вносить те иностранцы, которые работают у физических лиц.

Тем временем посол РФ в Нью-Дели Денис Алипов рассказал, что более 70 тыс. индийских рабочих трудятся в России. Он отметил, что в будущем их станет больше.