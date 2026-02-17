Мужчина спасался от поезда и сорвался с высоты семи метров В Приморье мужчина сорвался с моста, спасаясь от грузового поезда

В Приморье мужчина сорвался с моста, спасаясь от грузового поезда, сообщила пресс-служба УТ МВД по ДФО. В результате он получил перелом левого бедра, сотрясение мозга и ушиб позвоночника.

Понимая, что уклониться от состава невозможно, [мужчина] повис на перилах, у него закружилась голова, и он сорвался вниз с высоты порядка семи метров, — говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, мужчина шел в наушниках и не заметил, что к нему приближался грузовой поезд. Он, пытаясь уклониться от состава, повис на перилах и от головокружения не смог удержаться. Неподалеку проходивший очевидец сразу вызвал скорую помощь.

Ранее на Камчатке рабочий умер из-за тяжелых травм после случайного падения с седьмого этажа строящегося дома. В регионе организовали проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Известно, что мужчина упал, работая в строительной люльке.

До этого в Камчатском крае вахтовый автобус, перевозивший рабочих, упал с моста в реку. По предварительной информации, в результате аварии пострадали 10 человек, всех их доставили в районную больницу.