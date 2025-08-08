В Германии возмутились гигантскими выплатами России из США и Евросоюза

В Германии возмутились гигантскими выплатами России из США и Евросоюза NTV: Россия получает огромные выплаты от США и Евросоюза за экспорт сырья

Россия продолжает получать многомиллиардные выплаты от США и Евросоюза за экспорт сырья, рассказали в издании NTV. По словам журналистов, гигантские суммы продолжают поступать, несмотря на угрозы Вашингтона ввести дополнительные санкции.

Как США, так и Европейский союз продолжают импортировать российское сырье на миллиарды долларов. Импорт варьируется от сжиженного природного газа (СПГ) до обогащенного урана, — рассказали в издании.

Аналитики отметили, что Индия раскритиковала западные страны за двойные стандарты. Причиной стали угрозы президента США Дональда Трампа, связанные с резким увеличением закупок российской нефти в Нью-Дели.

Немецкий журналист с возмущением констатировал, что за три года ЕС не пресек полностью товарооборот с Москвой. Европейские страны остро нуждаются в товарах из Москвы и продолжают платить ей гигантские деньги, заключил аналитик.

Ранее западные журналисты сообщили, что Индия получает российскую нефть сорта Urals со скидкой $5 за баррель из-за угроз санкций со стороны США. При этом Москва остается ключевым поставщиком для Нью-Дели, контролируя более трети индийского импорта нефти.