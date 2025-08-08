Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 10:29

В Германии возмутились гигантскими выплатами России из США и Евросоюза

NTV: Россия получает огромные выплаты от США и Евросоюза за экспорт сырья

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия продолжает получать многомиллиардные выплаты от США и Евросоюза за экспорт сырья, рассказали в издании NTV. По словам журналистов, гигантские суммы продолжают поступать, несмотря на угрозы Вашингтона ввести дополнительные санкции.

Как США, так и Европейский союз продолжают импортировать российское сырье на миллиарды долларов. Импорт варьируется от сжиженного природного газа (СПГ) до обогащенного урана, — рассказали в издании.

Аналитики отметили, что Индия раскритиковала западные страны за двойные стандарты. Причиной стали угрозы президента США Дональда Трампа, связанные с резким увеличением закупок российской нефти в Нью-Дели.

Немецкий журналист с возмущением констатировал, что за три года ЕС не пресек полностью товарооборот с Москвой. Европейские страны остро нуждаются в товарах из Москвы и продолжают платить ей гигантские деньги, заключил аналитик.

Ранее западные журналисты сообщили, что Индия получает российскую нефть сорта Urals со скидкой $5 за баррель из-за угроз санкций со стороны США. При этом Москва остается ключевым поставщиком для Нью-Дели, контролируя более трети индийского импорта нефти.

США
Евросоюз
выплаты
Кремль
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина выиграла в лотерею и полгода судилась за призовые миллионы долларов
Политолог оценил шансы подписания мира между Арменией и Азербайджаном
Ученый раскрыл нюанс появления астероида над Иркутской областью
Вынесли почти 5 млн рублей. Ограбление «Почты России» в Москве: подробности
Отдыхающих эвакуируют с пляжей Сочи из-за угрозы атаки БПЛА
Мэр Сочи Прошунин обратился к жителям с экстренным сообщением
К экс-министру обороны Украины пришли силовики с обыском
ФАС выявила картели по всей стране
Си Цзиньпин и Путин провели телефонный разговор
Россияне преподали урок свистевшим девушкам мигрантам
Раскрыта возможная дата встречи Путина и Трампа
В Раде сообщили о наказании военкомов за невыполнение плана по мобилизации
Названо имя человека с зарплатой $250 млн
Галкина сбила машина в Латвии? Последствия, травмы, гипс
«Это предательство»: Саакашвили обвинили в нанесении тяжелого ущерба Грузии
Женщин предупредили, чем грозит курение во время грудного вскармливания
Глава армянской церкви поехал в США
Российская певица назвала Кадышеву фриком
Рим исключили из числа площадок для встречи Путина и Трампа
Два индийца несколько километров тащили на спине 200-килограммовую корову
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов
Общество

Выдерживает -40 ℃, цветет все лето! Чудо-многолетник с шапками цветов

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!
Общество

Готовим слоеный салат «Слезы свекрови»: удивите всех гостей!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.