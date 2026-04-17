17 апреля 2026 в 09:05

Россиянам объяснили, как точно определить свежесть крольчатины

Диетолог Лушникова: свежее мясо кролика имеет нежно-розовый цвет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Свежесть мяса кролика можно определить по нежно-розовому цвету, который не имеет серого оттенка, заявила NEWS.ru диетолог-терапевт Ольга Лушникова. По ее словам, тушка должна быть упругой, а ее кости — тонкими и плотными.

Свежее мясо кролика имеет нежно-розовый цвет без серого или коричневого оттенка. Запах чуть сладковатый, без посторонних ноток, при этом есть специфический аромат, который не должен быть неприятным. При выборе крольчатины обратите внимание на упругость и плотность: при нажатии на мясо пальцем должна образовываться ямка, которая быстро выравнивается. Кости должны быть тонкими и плотными — если они рыхлые, легко ломаются и режутся, то продукт испорчен, — предупредила Лушникова.

Она подчеркнула, что если мясо продают в супермаркете, то его обязаны упаковать в вакуум. По словам диетолога, пакет должен быть целым, без повреждений, а тушка — чистой и аккуратной, без ссадин и крови. Кроме того, добавила эксперт, на упаковке необходима этикетка с данными о производителе, сроке годности и другой важной информацией.

Ранее диетолог Маргарита Королева заявила, что мужчинам среднего возраста нужно есть мясо и рыбу хотя бы несколько раз в неделю. Она посоветовала заранее нарезать продукты порционно и замораживать их в холодильнике для удобства.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Американский авианосец загорелся во время технического обслуживания
Овчинский: в Лефортово построили дом по реновации
Прогноз роста ВВП Германии на 2026 год сократили вдвое
Стало известно, кто пользовался услугами «бумажного НДС»
«Трансмашхолдинг» разрабатывает новый дизайн вагонов метро Москвы
Житель Херсонской области шпионил в пользу Украины и поплатился
Экс-генсек НАТО призвал Европу удержать США всеми способами
Российские дроны будет защищать «Подорожник»
США и Иран близки к заключению мирной сделки
Диетолог ответила, сколько шашлыка допустимо съесть за раз
Легковушка влетела в пассажирский автобус в российском регионе
Дрон ВСУ ударил по мотоциклу и убил водителя под Белгородом
Володин раскрыл результаты опроса о близости школ к табачным лавкам
Взорвавшийся во Владикавказе мусоровоз отправили на полигон к саперам
Дуров сообщил о взломе европейской системы верификации возраста
В МВД рассказали о поисках напавшего на сотрудников полиции в Оренбуржье
Внук Кастро тайно передал Трампу секретное письмо с условиями соглашения
По делу сети «бумажного НДС» прошли обыски по более чем 20 адресам
Названа предварительная причина взрыва во Владикавказе
Сотрудник коммунальных служб погиб при взрыве во Владикавказе
Дальше
Вытягивается рассада: простые советы, которые спасут ваш будущий урожай
Когда сажать огурцы в 2026 году: календарь посева по регионам
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
