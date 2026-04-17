Россиянам объяснили, как точно определить свежесть крольчатины

Свежесть мяса кролика можно определить по нежно-розовому цвету, который не имеет серого оттенка, заявила NEWS.ru диетолог-терапевт Ольга Лушникова. По ее словам, тушка должна быть упругой, а ее кости — тонкими и плотными.

Свежее мясо кролика имеет нежно-розовый цвет без серого или коричневого оттенка. Запах чуть сладковатый, без посторонних ноток, при этом есть специфический аромат, который не должен быть неприятным. При выборе крольчатины обратите внимание на упругость и плотность: при нажатии на мясо пальцем должна образовываться ямка, которая быстро выравнивается. Кости должны быть тонкими и плотными — если они рыхлые, легко ломаются и режутся, то продукт испорчен, — предупредила Лушникова.

Она подчеркнула, что если мясо продают в супермаркете, то его обязаны упаковать в вакуум. По словам диетолога, пакет должен быть целым, без повреждений, а тушка — чистой и аккуратной, без ссадин и крови. Кроме того, добавила эксперт, на упаковке необходима этикетка с данными о производителе, сроке годности и другой важной информацией.

