Гладков может перейти на должность замминистра

«Ведомости»: Гладков может занять пост заместителя министра в правительстве

Вячеслав Гладков Вячеслав Гладков Фото: kremlin.ru
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может занять пост заместителя министра в федеральном правительстве, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к администрации президента. По информации издания, речь идет о должности замглавы Минэкономразвития Максима Решетникова.

Как отмечает газета, в последние годы наблюдалась обратная тенденция: заместители федеральных министров переходили на губернаторские посты. Однако переход в правительство также нередко становился повышением для глав регионов — в 2024 году в новый состав кабмина вошли несколько губернаторов.

До этого издание уже сообщало, что власти обсуждают возможную смену главы Белгородской области. Первый срок полномочий Гладкова истекает осенью 2026 года. По словам одного из собеседников, рейтинги у губернатора в регионе высокие, однако, учитывая тяжелую ситуацию в области и тот факт, что он уже отработал один срок, не исключается ротация. По информации источника, на пост губернатора рассматривается генерал-майор, замглавы Иркутской области Александр Шуваев.

Ранее СМИ уже писали о возможной отставке губернатора Белгородской области. Источники отмечали, что изменения могут затронуть также главу Брянской области Александра Богомаза и руководителя Дагестана Сергея Меликова. Ротации могут пройти до выборов, которые состоятся в единый день голосования в сентябре 2026 года.

Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту

Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России
Зеленский предал Сырского и решил развалить ВСУ — это шанс для России

