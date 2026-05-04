5 мая — Лаг ба-Омер: еврейский праздник костров, история и традиции

Вечером 4 мая 2026 года с заходом солнца начнется один из самых необычных и ярких дней в еврейском календаре — еврейский праздник костров, известный как Лаг ба-Омер. В этот день строгий омерский траур сменяется всеобщей радостью, а воздух наполняется запахом костров и звуками песен. Чтобы понять суть этого торжества, необходимо обратиться к его глубокой истории и многовековым традициям. О том, что это за праздник — Лаг ба-Омер, читайте в материале NEWS.ru.

Что означает Лаг ба-Омер и почему он наступает на 33-й день омера

Название праздника расшифровывается буквально. Слово «лаг» составлено из двух еврейских букв: «ламед» (число 30) и «гимель» (цифра 3). Вместе эти буквы дают число 33. Слово «омер» переводится как «сноп» и обозначает период в 49 дней между праздниками Песах и Шавуот. Таким образом, чтобы понять, что это за праздник — Лаг ба-Омер, нужно запомнить простую формулу: это 33-й день отсчета омера, который выпадает на 18-й день месяца ияра.

Но почему именно это число? Что означает загадочная формула «33 дня омера»? Следуя еврейской традиции, это день перелома. Весь семинедельный период между исходом из Египта (Песах) и дарованием Торы на горе Синай (Шавуот) — это время духовного роста и подготовки. Однако этот же период считается траурным. Причина траура объясняется в Талмуде: во время восстания Бар-Кохбы против римлян (около 132–135 гг. н. э.) в эти недели свирепствовала эпидемия, унесшая жизни 24 тысяч учеников великого мудреца рабби Акивы. Так что означает 33 дня омера? Это символический рубеж, когда эпидемия пошла на убыль, а страдания сменились надеждой. Хотя существует и другая точка зрения: возможно, речь идет не о болезни, а о гибели учеников в боях с римлянами. Но обо всем по порядку.

История праздника: от мудреца рабби Шимона Бар-Йохая до современных костров

Центральной фигурой в истории праздника Лаг ба-Омер является рабби Шимон бар-Йохай (Рашби) — один из величайших мудрецов, основоположников каббалистического учения и автор книги «Зоар» («Сияние»). Согласно еврейским поверьям, именно 18 ияра праведник покинул земной мир.

История праздника Лаг ба-Омер тесно связана с обстоятельствами его смерти. Мидраши рассказывают, что в день своей кончины рабби Шимон собрал учеников, чтобы раскрыть им глубочайшие тайны мироздания. В этот момент весь дом наполнился огнем и светом, который не позволял посторонним приблизиться к месту действия. Этот огонь воспринимается как символ того духовного света, который рабби Шимон принес в мир. Теперь догадываетесь, почему на Лаг ба-Омер жгут костры? Ответ кроется именно в этом предании: огонь символизирует сияние Торы, открытое миру через Рашби.

Кроме того, существует версия, что этот день стал переломным моментом в восстании Шимона Бар-Кохбы против Римской империи. Позже еврейский мистицизм (каббала) придал этой дате еще большее значение, сделав ее днем торжества духовного знания.

Традиции Лаг ба-Омер: костры, песни, луки и стрелы

Этот день издревле встречается с особым, в лучшем смысле этого слова, детским восторгом. Вернемся еще раз к вопросу, почему на Лаг ба-Омер жгут костры. Как мы уже знаем, что свет огня напоминает о свете учения рабби Шимона. В Израиле за несколько дней до праздника дети и подростки начинают собирать по дворам доски, старую мебель и ветки, чтобы к ночи возвести огромные «башни» для огня. И 5 мая, в еврейский праздник костров, костры зажигают повсеместно: во дворах, на пустырях и специально отведенных площадках. Люди собираются вокруг огня, поют песни (обычно это каббалистические гимны и песни о рабби Шимоне), танцуют и жарят угощения.

Вторым обязательным атрибутом празднества являются лук и стрелы. Здесь толкования расходятся. По самой распространенной версии, лук символизирует радугу. При жизни рабби Шимона радуга никогда не появлялась в небе, так как его праведность служила защитой миру от гнева Всевышнего. Другие видят в луке напоминание о воинах Бар-Кохбы. Для детей же это — повод для веселых игр на природе.

Отдельного внимания заслуживает обычай «халаке» — первой стрижки мальчиков. До трех лет еврейским мальчикам принято не стричь волосы, напоминая заповедь о плодах дерева, которые нельзя срывать первые три года («орла»). В Лаг ба-Омер, особенно у гробницы рабби Шимона в Мероне, собираются тысячи семей, чтобы соблюсти этот обряд.

Что можно и чего нельзя делать в этот день

Поскольку запреты и традиции Лаг ба-Омер строго регламентированы Галахой (системой законов, организующей еврейскую жизнь), важно знать, что именно меняется 18 ияра.

Весь период омера до 33-го числа соблюдаются траурные ограничения. Нельзя:

играть свадьбы;

слушать живую музыку;

стричься;

бриться.

Так что традиции Лаг ба-Омер и запреты тесно переплетены. Ведь в День костров дозволены:

свадьбы (это один из самых популярных дней для бракосочетания в еврейском календаре);

стрижки и бритье;

пикники, гулянья и веселье, сопровождаемые музыкой.

Однако важно помнить, что ограничения снимаются только на один день. Уже на следующий день (34-й день омера) траур возобновляется вплоть до праздника Шавуот, за исключением некоторых общин.

Как празднуют Лаг ба-Омер в Израиле и диаспоре

Чтобы понять, как отмечают Лаг ба-Омер в Израиле, достаточно выйти вечером 4 мая на улицу любого израильского города. Хотя это рабочий день, вся страна охвачена предпраздничной лихорадкой. Главным эпицентром притяжения становится гора Мерон в Галилее, где расположена гробница рабби Шимона бар-Йохая. Сюда стекаются сотни тысяч паломников в хасидских одеждах. Празднование включает массовые танцы, зажжение огромного костра на крыше комплекса гробницы и молитвы.

Но это не полный ответ на вопрос, как отмечают Лаг ба-Омер в Израиле. В последние годы эта тема стала вопросом национальной безопасности. Ввиду высокой пожароопасности и трагической давки на Мероне в 2021 году, в 2026 году введены строгие правила:

костры разрешено жечь только в специально отведенных для этого местах;

массовые мероприятия строго регулируются полицией.

В диаспоре праздник отмечают в местных общинных центрах: с кострами на задних дворах синагог, барбекю и уроками по книге «Зоар».

Символика костров и первой стрижки мальчиков

Почему жгут костры на Лаг ба-Омер, мы уже выяснили. Тут все дело в символике, которой почти две тысячи лет? Образность здесь многослойна. Во-первых, это напоминание о том столпе огня, который окружил дом умирающего рабби Шимона, отделив святое от мирского. Во-вторых, огонь — это традиционный образ Торы, которая сравнивается с огнем («Разве не таково слово Мое — как огонь?» — Иер. 23:29). Отмечая еврейский Праздник костров, 5 мая, народ Израиля чтит свою связь с тайным знанием (каббалой).

Что касается стрижки волос («упшерн»), то этот обряд проводится именно в Лаг ба-Омер, так как этот день считается благоприятным для новых начал. Оставляя пейсы (виски) и впервые срезая остальные волосы трехлетнего мальчика, отец символически вводит его в мир изучения Торы, начиная с букв иврита. Это делает праздник не только днем памяти великого мудреца, но и днем передачи древней традиции новому поколению.