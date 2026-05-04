04 мая 2026 в 00:05

Приметы 4 мая — Проклов день: почему сегодня нельзя носить красное?

Фото: Alexander Legky/Global Look Press
В народном календаре 4 мая почитается мученик Прокл. В народе день называли Проклятием нечисти. Считалось, что с приходом настоящего майского тепла активизируются не только добрые силы природы, но и злые духи, стремящиеся навредить посевам и скоту. Поэтому день был посвящен защитным обрядам.

Погодные приметы в Проклов день, 4 мая

Сегодня наши предки внимательно следили за одним из самых капризных деревьев весны — черемухой. Ее цветение — радость для глаз, но испытание для земледельца.

  • Если черемуха зацвела рано — жди очень жаркого и засушливого лета.

  • Чем больше цвета на черемухе — тем больше будет дождей в июле.

  • Береза распустилась, а клен еще нет — лето будет засушливым.

  • Мелкий дождь идет при солнце — ненастье затянется на несколько дней.

  • Если звезды ночью светят тускло — погода переменится на дождливую.

Если на траве видели круги из примятой зелени, их обходили стороной: верили, что там танцевала нечисть, и место стало гнилым.

Насекомые, звери, птицы: приметы 4 мая

Муравьи начали активно бегать — пора приступать к посадке поздних овощей.

Сегодня следовало заниматься уборкой в сараях и хлеву. Считалось, что чистота — лучший оберег от нечистых сил, которые могут путать гривы лошадям.

Что можно и чего нельзя делать 4 мая? Что можно и чего нельзя делать 4 мая? Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Как защититься от нечисти? Приметы и поверья 4 мая

Название дня напрямую связано с действием — старики выходили на окраину деревни, поворачивались лицом к западу (где, по поверьям, живет тьма) и выкрикивали заговоры. Проклиная нечистую силу, люди старались отогнать суховей и черную немочь от огородов.

  • Суховей — засуха, губительный горячий ветер. В народном сознании это не просто метеорологическое явление, а демоническое существо.

  • Черная немочь — собирательное название для болезней растений (гнили, ржавчины) или вредителей, которые делали урожай черным, непригодным в пищу.

Существовало поверье, что красный цвет в одежде на Прокла привлекает внимание злых духов и может спровоцировать агрессию у окружающих. Старались надевать что-то невзрачное, чтобы слиться с природой.

Что можно и нужно делать 4 мая

  • Проверять садовый инвентарь. Труд сегодня считается священным, он отгоняет дурные мысли.

  • Готовить блюда из прошлогодних овощей. Нужно освободить закрома для нового урожая, чтобы освободить место для удачи.

  • Мириться с соседями. Любой мир, заключенный на Прокла, будет крепким и поможет избежать споров по меже.

  • Окуривать дом полынью. Запах горьких трав сегодня считается лучшей защитой от сглаза.

Чего нельзя делать 4 мая

  • Ходить в лес или к водоемам в одиночку. Верили, что в Проклов день нечисть особенно коварна и может завести путника в чащу.

  • Сплетничать и злословить. Верили, что каждое злое слово, сказанное сегодня, вернется к человеку в двойном размере.

  • Рубить деревья. Особенно это касалось черемухи. Считалось, что тот, кто сломает ветку без нужды, лишится семейного покоя.

  • Оставлять двери открытыми настежь. В дом могла проскользнуть беда.

Анастасия Фомина
