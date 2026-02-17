Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 февраля 2026 в 09:46

Допустившую гибель младенца и матери акушерку уволили из больницы

Руководство московской больницы уволило акушерку после гибели матери и младенца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В московской больнице имени Юдина после трагической гибели роженицы и ее новорожденного ребенка были уволены врач и акушерка, которые оказывали помощь пациентке, рассказали в столичном департаменте здравоохранения. Ведомственная проверка выявила грубые нарушения в действиях медицинского персонала.

Выяснилось, что причиной трагедии стала неверная оценка тяжести состояния женщины и игнорирование протоколов оказания медицинской помощи. Дисциплинарные взыскания затронули и руководство медучреждения: главному врачу объявлен выговор, а его заместитель по акушерству временно отстранен от должности.

Материалы служебного расследования передаются в правоохранительные органы для всесторонней правовой оценки действий медицинского персонала и определения степени ответственности каждого виновного в этой трагедии, — добавили в ведомстве.

В департаменте назвали произошедшее недопустимым и подчеркнули, что подобные инциденты подрывают доверие к системе здравоохранения. Ведомство выразило глубокие соболезнования семье погибших и заявило о намерении тщательно контролировать ход дальнейшего разбирательства.

Москва
акушеры
врачи
больницы
роды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бойцы ВСУ станут инструкторами для армии одной из стран ЕС
Орбан выступил с жестким обращением к Зеленскому по выборам в Венгрии
Атаки Киева на российские объекты усилились из-за одного фактора
Уиткофф прибыл в Женеву на переговоры по Украине
В Старом Петергофе десятки домов и школ остались без тепла в лютый мороз
Автобус загорелся на дороге в Казани
История с обвиненным в допинге тренером сборной России получила продолжение
В Таиланде обрушился лифт с российскими туристами
Самый популярный метод погребения в России взлетел в цене
В ОЗХО раскрыли, зачем Навальный на самом деле был нужен Западу
Патрушев заявил о возвращении «дипломатии канонерок»
Загадочную пропажу туристки в ЮАР связали с колдовским ритуалом
Допустившую гибель младенца и матери акушерку уволили из больницы
Мужчина спасался от поезда и сорвался с высоты семи метров
«Юридическая фикция»: Патрушев о попытках Запада установить морскую блокаду
Путину представят программу кораблестроения ВМФ до 2050 года
«Хотят ее парализовать»: Патрушев раскрыл антироссийские планы Запада
Миура и Кихара выиграли золото Олимпиады-2026 и установили рекорд
Еще один сайт попал под блокировку в России
Пермь и Уфа открыли небо для самолетов
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 2: кто снял маску 15 февраля, кого раскрыли

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом
Общество

Возраст получения страховой пенсии по старости в РФ могут снизить летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.