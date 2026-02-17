Допустившую гибель младенца и матери акушерку уволили из больницы Руководство московской больницы уволило акушерку после гибели матери и младенца

В московской больнице имени Юдина после трагической гибели роженицы и ее новорожденного ребенка были уволены врач и акушерка, которые оказывали помощь пациентке, рассказали в столичном департаменте здравоохранения. Ведомственная проверка выявила грубые нарушения в действиях медицинского персонала.

Выяснилось, что причиной трагедии стала неверная оценка тяжести состояния женщины и игнорирование протоколов оказания медицинской помощи. Дисциплинарные взыскания затронули и руководство медучреждения: главному врачу объявлен выговор, а его заместитель по акушерству временно отстранен от должности.

Материалы служебного расследования передаются в правоохранительные органы для всесторонней правовой оценки действий медицинского персонала и определения степени ответственности каждого виновного в этой трагедии, — добавили в ведомстве.

В департаменте назвали произошедшее недопустимым и подчеркнули, что подобные инциденты подрывают доверие к системе здравоохранения. Ведомство выразило глубокие соболезнования семье погибших и заявило о намерении тщательно контролировать ход дальнейшего разбирательства.