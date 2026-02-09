Ротенберг ждет приказа МОК о допуске российских спортсменов Ротенберг: ждем от МОК не рекомендаций, а приказа о допуске спортсменов из РФ

Международный олимпийский комитет может принять формальное решение о допуске России к международным соревнованиям, заявил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг. По его словам, речь идет о прямом указании спортивным федерациям, сообщает ТАСС.

Сейчас МОК обсуждает вопрос в ином формате, что будет уже не рекомендация, а будет дано формальное указание федерациям о допуске России. Как они сказали на своем совещании, это произойдет после Олимпиады в Италии. Поэтому ждем соответствующего решения МОК: чтобы уже была не рекомендация, а приказ для всех федераций о допуске России, — сказал Ротенберг.

Международная федерация хоккея в 2022 году после начала специальной военной операции России на Украине отстранила российских хоккеистов от участия в международных турнирах, включая выступления в нейтральном статусе. Организация также лишила Россию права провести молодежный чемпионат мира 2023 года. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение российских команд и игроков на сезон-2023/24. Аналогичное решение федерация приняла в феврале 2025 года.

Ранее Международный олимпийский комитет включил в свой ролик об Играх в Турине кадры выступления российских фигуристов Татьяны Тотьмяниной и Максима Маринина. Этот сюжет был показан на сессии МОК в преддверии Олимпиады-2026.