Известный певец погиб в серьезном ДТП с грузовиком Певец Zau O Pássaro погиб в Бразилии в ДТП с грузовиком

Известный певец Изак Бруно Кони Силва (известный как Zau O Pássaro) погиб в Бразилии в ДТП с грузовиком, сообщил портал Need To Know. Артист возвращался домой с коллегами после концерта.

Инцидент произошел в воскресенье, 3 мая. Силва провел большой концерт в городе Баррейрас. После шоу он отправился в город Лауру-ди-Фрейтас на внедорожнике, но в один момент его машина врезалась в грузовик на большой трассе.

Спасатели разрезали автомобиль, чтобы вызволить пострадавших. Певец скончался на месте, его коллег госпитализировали с различными травмами. У Силвы остались жена и двое детей. Zau O Pássaro был известен как исполнитель песен в стиле пагоде («дворовая самба»), которые напоминают атмосферу дружеской вечеринки.

Ранее актриса Театра Луны, блогер, модель и байкерша Ксения Добромилова попала в ДТП на Большой Дорогомиловской улице в Москве. В результате аварии она погибла. Женщина известна, в частности, по клипу к треку дуэта HammAli & Navai «Девочка-война». В 2023 году она уже попадала в аварию на своем байке.