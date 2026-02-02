Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 01:09

«Гитлер врет»: в ФСБ рассекретили документы о Сталинградской битве

ФСБ: оккупанты из Италии и Румынии дезертировали в Сталинградской битве

Советские войска в битве за Сталинград Советские войска в битве за Сталинград Фото: dpa/Global Look Press
Итальянские и румынские оккупанты на стороне гитлеровской Германии в ходе Сталинградской битвы во время Великой Отечественной войны отказывались воевать против советских войск, говорится в рассекреченном архивном документе ФСБ России. В документах сказано, что иностранцы дезертировали, из-за чего немцам приходилось угрозами удерживать их на позициях.

Источник видел, как немцы гнали в свой тыл группу итальянцев, закованных в кандалы и связанных веревками. Как выяснилось, это были солдаты, отказавшиеся идти на фронт. Аналогичные настроения и в румынской армии, — сообщал начальник 4-го Управления НКВД СССР, занимавшегося фронтовой разведывательно-диверсионной работой, Павел Судоплатов.

Он также рассказал, что сохранились данные об итальянском ефрейторе, который открыто признавал: «Гитлер очень много врет». Военнослужащий подчеркивал, что итальянцы не хотели воевать и испытывали симпатию к русским.

Ранее Волгоград временно сменил название на Сталинград на основных въездах в город накануне 83-й годовщины победы в Сталинградской битве. Дорожные указатели с историческим названием города-героя установили 1 февраля, а 2 февраля празднуется день окончания сражения.

До этого сенатор Айрат Гибатдинов предложил вернуть советские названия всем географическим, культурным и историческим объектам, переименованным в период перестройки. Он назвал эти решения неправильными и привел в пример Российскую государственную библиотеку, которую в народе до сих пор называют Ленинской.

