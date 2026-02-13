Фигурантам дела о покушении на Алексеева предъявили обвинение в терроризме

Фигурантам уголовного дела о покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева предъявили обвинение в терроризме, сообщила представитель СК России Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, речь идет о предполагаемом исполнителе атаки Любомире Корбе, а также его соучастниках Викторе и Павле Васиных.

Следствие предъявляет обвинение <...> Любомиру Корбе, Виктору Васину и Павлу Васину. Зинаиде Серебрицкой аналогичное обвинение будет предъявлено заочно, — сказала она.

По последним данным, Алексеев продолжает лечиться в одной из московских больниц. По информации журналистов, нападавший выстрелил в высокопоставленного офицера со спины и к моменту приезда медиков Алексеев потерял большое количество крови.

Тем временем главный исполнитель покушения Любомир Корба признал вину в преступлении. Известно, что через несколько часов после покушения он покинул территорию России и вылетел в ОАЭ. Также было установлено, что преступник действовал в интересах Службы безопасности Украины.