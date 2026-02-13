Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 17:03

Фигурантам дела о покушении на Алексеева предъявили обвинение в терроризме

СК предъявил обвинение в терроризме фигурантам дела о покушении на Алексеева

Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Виктор Васин в Замоскворецком суде Соучастник покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева гражданин России Виктор Васин в Замоскворецком суде Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Фигурантам уголовного дела о покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева предъявили обвинение в терроризме, сообщила представитель СК России Светлана Петренко. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, речь идет о предполагаемом исполнителе атаки Любомире Корбе, а также его соучастниках Викторе и Павле Васиных.

Следствие предъявляет обвинение <...> Любомиру Корбе, Виктору Васину и Павлу Васину. Зинаиде Серебрицкой аналогичное обвинение будет предъявлено заочно, — сказала она.

По последним данным, Алексеев продолжает лечиться в одной из московских больниц. По информации журналистов, нападавший выстрелил в высокопоставленного офицера со спины и к моменту приезда медиков Алексеев потерял большое количество крови.

Тем временем главный исполнитель покушения Любомир Корба признал вину в преступлении. Известно, что через несколько часов после покушения он покинул территорию России и вылетел в ОАЭ. Также было установлено, что преступник действовал в интересах Службы безопасности Украины.

теракты
покушения
генералы
уголовные дела
Москва
Следственный комитет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Готовила на пробу, а полюбила на всю жизнь: как голубцы, но совсем по-другому — топовый рецепт
Раскрыто, чем занимается Сабуров после депортации из России
Слуцкий назвал главный плюс нового раунда переговоров по Украине в Женеве
Цены на огурцы бьют рекорды: что происходит, когда подешевеют
Появились кадры штурма здания опасной секты в российском регионе
Сложные узлы из металла: почему заказчики уходят от зарубежных поставок
«Харьков за Пушкина»: зачем в городе возрождают языковые патрули
«Все нормативы»: Лукашенко пообещал проверить физподготовку Хренина
Как отметить Масленицу и не нарушить православные традиции. Топ-6 советов
Песков объяснил выбор Женевы для нового этапа переговоров
Гуменник попал в топ-15 лучших образов Олимпиады-2026 по версии Vogue
Раскрыт исход битвы бизнесмена и Киркорова за пирс и теннисный корт
Женщина толкнула коляску с годовалой дочерью под проезжавшую машину
Разгрузка оборудования для АЭС в Египте обернулась гибелью человека
Академик раскрыл статистику заболевания детским раком в России
Мерц признал слабость Евросоюза перед Россией
Африканист объяснила, зачем Нигер объявил войну Франции
Посмотреть в глаза: Жизель Пелико навестит мужа-насильника в тюрьме
Испания, отношения с Домогаровым, дети: как живет Марина Александрова
Как добиться перерасчета за ЖКУ в 2026 году: пошаговая схема
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.