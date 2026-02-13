Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник резко ответил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте, который позволил себе шутку о продвижении российской армии, пригрозив, что в случае реального конфликта с Европой силы Альянса будут уничтожены мгновенно. В беседе с NEWS.ru он заявил, что текущие темпы спецоперации на Украине нельзя сравнивать с потенциальными действиями в странах ЕС, так как Россия бережет мирных жителей и военных.

Рютте сильно ошибается. Это по Украине мы движемся не очень спешно, кстати, потому что бережем мирное население и свои войска. У нас есть время, мы спокойно работаем. А вот если, не дай бог, мы будем продвигаться по ЕС, то его порвут. Рютте даже не заметит, мы превратимся в медведя. И если бы сейчас мы воевали с европейцами, то их бы уже не было. За такие шутки в адрес армии РФ щелбан надо дать. Какой генсек НАТО, такие и шутки. Хочет, чтобы российская армия продвигалась по Европе? Там он поймет, что сильно ошибался и отклассифицировал неправильно. Пройдем танком, — высказался Колесник.

Ранее бывший заместитель генсека НАТО по общественной дипломатии Стефани Бабст заявила, что Украина давно потеряла все шансы на победу в конфликте с РФ. По ее словам, НАТО так и не смогла изменить стратегическую динамику в ее пользу, поместив Киев в фильм «День сурка».