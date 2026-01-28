В Германии рассказали, какое влияние «Орешник» оказал на Евросоюз Политик Нимайер: в Европе заговорили о диалоге с Россией после удара «Орешником»

Применение российского ракетного комплекса «Орешник» в начале января произвело большое впечатление в Европе и указало европейским лидерам на необходимость диалога с Россией, заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер в беседе с РИА Новости. По мнению политика, без участия Москвы достижение стабильности в регионе невозможно.

Применение «Орешника», очевидно, было просто демонстрацией. РФ может это делать хоть каждый день, а не только однажды. Считаю, что Россию теперь воспринимают очень серьезно, — отметил он.

Нимайер подчеркнул, что диалог с Россией необходим европейской стороне для поиска решений по урегулированию украинского конфликта и для формирования послевоенной архитектуры безопасности.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обратил внимание, что удар «Орешником» по одному из военных объектов на Западной Украине вызвал ошеломляющую реакцию Запада. По его словам, речь идет как о военнослужащих, так и о политиках. Зарубежные специалисты также признали, что им нечего противопоставить данному оружию.