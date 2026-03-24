В МВД объяснили отсрочку для водителей без ОСАГО от штрафов по камерам

Министерство внутренних дел не будет автоматически фиксировать и штрафовать водителей за отсутствие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер, сообщила представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, на данный момент такая техническая возможность отсутствует.

Волк пояснила, что некоторые средства массовой информации распространяли утверждения о том, что сразу после вступления соответствующего закона в силу МВД начнет выявлять подобные нарушения в автоматическом режиме. Эти сведения, как отметила представитель ведомства, не соответствуют действительности.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции, как и раньше, осуществляют выявление водителей, допускающих указанные нарушения, в том числе повторные, и привлечение их к административной ответственности, в ходе несения службы на дорогах, — написала Волк.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает начисление штрафов за езду без полиса ОСАГО, зафиксированную камерами. Согласно документу, водитель может быть оштрафован за данное нарушение не более одного раза в сутки. Соответствующие изменения уже внесены в статью 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях.