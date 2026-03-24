24 марта 2026 в 15:43

В МВД объяснили отсрочку для водителей без ОСАГО от штрафов по камерам

МВД не может штрафовать водителей без ОСАГО по камерам по технических причинам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Министерство внутренних дел не будет автоматически фиксировать и штрафовать водителей за отсутствие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер, сообщила представитель ведомства Ирина Волк в своем Telegram-канале. По ее словам, на данный момент такая техническая возможность отсутствует.

Волк пояснила, что некоторые средства массовой информации распространяли утверждения о том, что сразу после вступления соответствующего закона в силу МВД начнет выявлять подобные нарушения в автоматическом режиме. Эти сведения, как отметила представитель ведомства, не соответствуют действительности.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции, как и раньше, осуществляют выявление водителей, допускающих указанные нарушения, в том числе повторные, и привлечение их к административной ответственности, в ходе несения службы на дорогах, — написала Волк.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который ограничивает начисление штрафов за езду без полиса ОСАГО, зафиксированную камерами. Согласно документу, водитель может быть оштрафован за данное нарушение не более одного раза в сутки. Соответствующие изменения уже внесены в статью 12.37 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Россия
ОСАГО
штрафы
Ирина Волк
МВД
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
