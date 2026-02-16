Российской экономике понадобились 12 млн работников

Российской экономике до 2032 года потребуется около 12 млн новых работников, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти». В эту цифру входят как специалисты для вновь создаваемых рабочих мест, так и те, кто придет на смену уходящим на пенсию сотрудникам, передает пресс-служба правительства.

По данным прогноза, до 2032 года необходимо будет вовлечь в экономику, включая замещающую потребность, порядка 12 млн человек. Потребность в замещении разнится по отраслям и во многом обусловлена средним возрастом занятых, — сказала Голикова.

Вице-премьер также напомнила, что с прошлого года прогнозирование кадровой потребности ведется на семь лет вперед. Специалисты учитывают не только отраслевую специфику, но и профессиональные направления, а также региональные особенности.

