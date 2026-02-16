Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 11:36

Российской экономике понадобились 12 млн работников

Голикова: российской экономике необходимы 12 млн работников до 2032 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российской экономике до 2032 года потребуется около 12 млн новых работников, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на форуме «Кадры будущего: взаимодействие бизнеса и власти». В эту цифру входят как специалисты для вновь создаваемых рабочих мест, так и те, кто придет на смену уходящим на пенсию сотрудникам, передает пресс-служба правительства.

По данным прогноза, до 2032 года необходимо будет вовлечь в экономику, включая замещающую потребность, порядка 12 млн человек. Потребность в замещении разнится по отраслям и во многом обусловлена средним возрастом занятых, — сказала Голикова.

Вице-премьер также напомнила, что с прошлого года прогнозирование кадровой потребности ведется на семь лет вперед. Специалисты учитывают не только отраслевую специфику, но и профессиональные направления, а также региональные особенности.

Ранее сообщалось, что российское правительство планирует упростить процедуру получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг для льготных категорий граждан. Сделать это предполагается за счет внедрения цифровых сервисов, что также сократит издержки государственного аппарата.

Россия
Татьяна Голикова
экономика
работники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме оценили сменивших спортивное гражданство спортсменов
В Кремле призвали отслеживать случаи резкого роста тарифов на услуги ЖКХ
В Кремле раскрыли, что делают власти в связи с нападениями на школы
Баку и Ереван проведут переговоры о границах в Армении
В Кремле объяснили отсутствие Мединского на переговорах в Абу-Даби
В Кремле раскрыли важную деталь переговоров в Женеве
«По-другому невозможно»: Песков ответил на слова Фицо о нефтяном шантаже
Астрономы зафиксировали превращение массивной звезды в черную дыру
Песков рассказал о роли Дмитриева на переговорах по Украине в Женеве
«Идеальный вариант!»: Лукашенко рассказал, как США «сглупили» с Мадуро
Шведский король с иронией ответил на падение лыжницы на Олимпиаде
Политолог ответил, как Трамп может воспользоваться задержанием Галущенко
«Ураганное течение»: Симоньян раскрыла страшные детали борьбы с раком
Спасатели напомнили правила безопасности при сжигании чучела на Масленицу
Технолог ответила, можно ли греть мед
«Отрабатывает»: Медведчук нашел объяснение нападкам Зеленского на Орбана
Девять человек погибли из-за падения снега и льда с крыш в России
Майданов сообщил о важной акции, которую проводит в честь своего юбилея
В российских магазинах стали продавать меньше огурцов
Заточили в психушке: кровавая маньячка из Зюзино планирует месть полиции?
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.