07 августа 2025 в 13:00

«Порядка 170 млн рублей»: в Коми расследуют дело о крупном мошенничестве

ФСБ Коми сообщила о расследовании мошенничества при ремонте трассы «Вятка»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Управление ФСБ по Республике Коми заявило о возбуждении уголовного дела по факту крупного мошенничества и злоупотребления полномочиями при ремонте федеральной трассы Р-176 «Вятка», передает ТАСС. Предполагается, что несколько подозреваемых провернули преступную схему в период с апреля по июль 2023 года.

Установлено, что с апреля по июль 2023 года фигуранты, используя свое служебное положение, реализовали преступную схему, в результате которой похитили федеральные бюджетные средства в сумме порядка 170 млн рублей, — гласит сообщение ведомства.

Региональное УФСБ завело уголовные дела по статьям о мошенничестве в крупном размере, а также о злоупотреблении полномочиями. Среди фигурантов дела числятся директор, главный инженер и прораб одной из местных строительных организаций. По версии следствия, подозреваемые могли давать незаконные указания о ненадлежащих работах и предоставлять подложные документы при выполнении госконтракта по ремонту 15 км трассы «Вятка».

Ранее замначальника ЛУМВД по Волгоградской области лишился должности на фоне дела о крупной взятке. Его подозревают в получении крупного вознаграждения в размере не менее 260 тысяч рублей после заключения фиктивного контракта и подписания актов якобы выполненных работ.

Коми
трассы
дела
ФСБ
