19 сентября 2025 в 05:28

С 1 ноября вступит в силу новый порядок взыскания долгов с россиян

Финансист Леонова: с 1 ноября войдет в силу внесудебное взыскание долгов

Новация о внесудебном взыскании с граждан неоспариваемых налоговых долгов начинает действовать с 1 ноября, заявила агентству ПРАЙМ, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова. По ее словам, изменения затронут физических лиц без статуса индивидуального предпринимателя, у которых есть долги по налогам и сборам, страховым взносам, штрафам и пени.

Важно отметить, что внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности (то есть, в отношении которой нет споров), — добавила специалист.

Леонова отметила, что в течение шести месяцев со дня истечения срока уплаты налоговики смогут принять решение о взыскании задолженности. Гражданин в таком случае получит уведомление в личном кабинете налогоплательщика или на портале госуслуг, ему также могут послать заказное письмо.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев рассказал, что прогрессивный налог на сверхдоходы в размере 60% позволит сократить дефицит бюджета в России. Парламентарий отметил, что эта мера поможет избежать повышения НДС до 22%.

До этого гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев подчеркнул, что следует регулярно проверять наличие задолженностей и вовремя подавать возражения, если налог начислили неправильно. Так эксперт прокомментировал введение с 1 ноября 2025 года нового порядка взыскания налоговой задолженности. С этой даты ФНС сможет списать долги по налогам напрямую с банковских карт россиян — без решения суда.

