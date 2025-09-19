С 1 ноября вступит в силу новый порядок взыскания долгов с россиян Финансист Леонова: с 1 ноября войдет в силу внесудебное взыскание долгов

Новация о внесудебном взыскании с граждан неоспариваемых налоговых долгов начинает действовать с 1 ноября, заявила агентству ПРАЙМ, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова. По ее словам, изменения затронут физических лиц без статуса индивидуального предпринимателя, у которых есть долги по налогам и сборам, страховым взносам, штрафам и пени.

Важно отметить, что внесудебный порядок может применяться только в отношении бесспорной задолженности (то есть, в отношении которой нет споров), — добавила специалист.

Леонова отметила, что в течение шести месяцев со дня истечения срока уплаты налоговики смогут принять решение о взыскании задолженности. Гражданин в таком случае получит уведомление в личном кабинете налогоплательщика или на портале госуслуг, ему также могут послать заказное письмо.

