Россиянам напомнили о важности проверки наличия налоговых долгов Финансист Мехтиев: новый порядок взыскания долгов по налогам не исключает ошибок

Чтобы избежать последствий налоговых ошибок, следует регулярно проверять наличие задолженностей и вовремя подавать возражения, если налог начислили неправильно, заявил NEWS.ru гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности Эльман Мехтиев. Так эксперт прокомментировал введение с 1 ноября 2025 года нового порядка взыскания налоговой задолженности. С этой даты ФНС сможет списать долги по налогам напрямую с банковских карт россиян — без решения суда.

Чтобы обезопасить себя от неожиданного списания и ошибок, следует активно пользоваться электронными сервисами (личный кабинет на сайте ФНС, «Госуслуги»), регулярно проверять наличие задолженностей и немедленно реагировать на неверные начисления, подавая возражения в установленный 30-дневный срок, — сказал Мехтиев.

Если пустить все на самотек, можно столкнуться с необходимостью «долго и муторно» доказывать свою правоту уже после списания денег или ареста имущества, добавил эксперт.

