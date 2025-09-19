Россия стремительно нарастила поставки одного товара из Южной Кореи Южная Корея нарастила поставки автомобилей в Россию до максимума с 2021 года

Россия в январе — августе резко нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи, о чем говорят данные южнокорейской таможни. Там уточнили, что показатель вырос до максимальных за четыре года $619 млн (более 51 млрд рублей), передает РИА Новости.

Это, как указали в материале, в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года и является максимальным значением с 2021 года. При этом Россия, как выяснилось, занимает двенадцатую строчку в списке крупнейших покупателей южнокорейских машин, первое — США с показателем $20,3 млрд (более 1,5 трлн рублей) и Канада с $3,7 млрд (более 308 млрд рублей).

Ранее АвтоВАЗ зарегистрировал товарный знак Lada Yarus. Соответствующая информация появилась в базе данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Согласно информации в реестре, государственная регистрация торгового знака была завершена 25 июня. Заявку на регистрацию подали еще 17 февраля, однако данные о правообладателе в соответствии с законом не раскрываются.

Тем временем на производственных мощностях «Автозавода Санкт-Петербург» начался выпуск автомобилей Lada Iskra. Президент компании «АвтоВАЗ» Максим Соколов заявил, что новая модель является одной из наиболее локализованных в стране, производственный процесс был организован в сжатые сроки. На предприятие поступает около тысячи различных отечественных компонентов, включая силовые агрегаты и трансмиссию, добавил Соколов.