В России хотят многократно увеличить цену билетов на иностранные фильмы

Цену билетов на фильмы, снятые в недружественных странах, необходимо увеличить в три раза, заявил NEWS.ru руководитель партии «Коммунисты России» и депутат Госдумы Сергей Малинкович. Он подчеркнул, что с соответствующим предложением он обратится к министру культуры Ольге Любимовой. По мнению парламентария, зарубежный кинематограф интересует только богатых россиян, которым не нравится жить на родине.

Мы прекрасно понимаем, что кинематограф, музыка, изобразительное искусство — все это, в частности, оружие в идеологической войне. Западные страны давно стали представлять русского человека в фильмах и произведениях как крайне негативного персонажа, преступника, а нашу страну — и того хуже. На подобное нужно ответить. Поэтому мы предлагаем втрое увеличить билеты на фильмы недружественных стран. Кто ходит смотреть иностранные фильмы? В основном богатые люди. Люди, которым, видимо, не нравится у нас жить, они хотят, чтобы здесь все было как на Западе. Пожалуйста, идите, смотрите, но платите за это большую сумму, — сказал Малинкович.

Он предложил перечислять заработанные деньги на поддержку российского независимого кино, так как Министерство культуры не всегда может выделить средства на подобные проекты. По словам депутата, режиссерам трудно стать известными, если они не снимают фильмы на популярную тематику.

Я также считаю, что мы должны с помощью ИИ переделывать иностранные фильмы, в которых неправда подается за истину. Фантазия у многих иностранных режиссеров огромна. Они снимают и страшных шпионов СССР, которые всех убивают, русских женщин, которые каждого способны обмануть. И Вторую мировую войну, по мнению США, они выиграли. Сейчас искусственный интеллект позволяет за пять минут все переделать. Мы кино купили, прокатное удостоверение они выдали, а дальше их уже не касается, что мы будем делать, — добавил Малинкович.

Ранее начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков заявил, что зрителям может наскучить искусственный интеллект в кино в ближайшие 10 лет. По его словам, люди захотят вернуться к «живому» человеческому искусству. Новиков объяснил, что сейчас факт участия ИИ в создании фильмов, роликов или песен воспринимается как модный и ценный элемент.