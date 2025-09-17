Единственного сына гендиректора Samsung забрали в армию

Единственный сын председателя совета директоров концерна Samsung Electronics Ли Джэ Ёна начал обязательную военную службу в качестве кандидата на должность офицера ВМС, сообщает The Korea Times. По информации издания, он прибыл на военно-морскую базу Чинхэ в Чханвоне в сопровождении всей семьи.

Юноша родился в США в 2000 году. Однако он решил отказаться от американского гражданства и подал заявление на прохождение военной службы в Южной Корее. После этого последовало зачисление Ли Джи Хо в ряды армии. Молодой человек сначала пройдет 11-недельную программу подготовки. 1 декабря ему присвоят звание младшего офицера. Срок службы составит 39 месяцев.

Ранее сообщалось, что Южная Корея отключила пропагандистское вещание радиостанции «Голос свободы» на границе с КНДР, которая последние 15 лет транслировала новости и популярную музыку из громкоговорителей. Аналитики расценили такое решение как примирительный жест Сеула, поскольку южнокорейский президент Ли Чжэ Мен пообещал возобновить диалог с Пхеньяном.

До этого стало известно, что около 30 военнослужащих КНДР пересекли границу с Южной Кореей для проведения строительных работ в демилитаризованной зоне. Несмотря на многократные предупреждения, они проигнорировали требования вернуться, что спровоцировало южнокорейских бойцов открыть предупредительный огонь.