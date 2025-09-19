Туристам дали простой совет, как вместить все вещи в чемодан

Чтобы вместить в чемодан больше вещей, можно использовать метод скручивания, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. Она отметила, что у такого способа есть еще одно преимущество — вещи меньше мнутся.

Я использую метод скручивания. То есть, например, джинсы, футболки, рубашки я просто беру и скручиваю, как полотенца. Получается такая трубочка, и я укладываю вещи рядом друг с другом очень плотно. Таким образом помещается намного больше вещей. И еще самое классное — они меньше мнутся, если укладывать их таким методом. Но не забывайте, что вы летите на отдых, и вам вряд ли понадобятся на пляжном направлении пять пар обуви. Очень многие берут с собой кучу ненужных вещей, — объяснила Ансталь.

Турэксперт посоветовала составлять список вещей перед поездкой, чтобы исключить лишнее. Она добавила, что банные принадлежности брать необязательно, поскольку обычно их можно получить в отеле бесплатно.

Перед тем как собирать чемодан, я бы четко пересмотрела список и поняла, сколько нужно обуви. Если вы летите на неделю или даже на 10 дней, двух пар обуви на отдых будет вполне достаточно. Если это какой-то пляжный отдых, то это нормально. Также стоит учесть, что вам, возможно, не нужны всякие гели для душа. Их не нужно брать, потому что в большинстве отелей они предоставляются. Об этом можно заранее побеспокоиться и посмотреть на сайте, входит ли это в номер или нет. Те же тапочки и банные халаты во многих отелях также предоставляются бесплатно, — резюмировала Ансталь.

