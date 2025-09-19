Празднование Дня города в Москве
19 сентября 2025 в 06:30

Эксперт по ЖКХ рассказал лайфхак, как сэкономить при выборе обогревателя

Эксперт по ЖКХ Бондарь: обогреватель с термостатом снизит расход энергии на 30%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Обогреватель с термостатом позволит сократить расход электроэнергии на 30%, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Также он посоветовал обращать внимание на маркировку и выбирать приборы с литерой «А», что говорит об экономичности устройства.

Полезно обращать внимание на маркировку. По ГОСТ Р 51388-99 производители должны информировать о классе энергоэффективности прибора, где литера «A» означает наиболее экономичное устройство. Наконец, сэкономить помогут и полезные функции самого обогревателя. Пожалуй, самый важный элемент — это наличие термостата. Он позволяет поддерживать заданную температуру, автоматически включая и выключая прибор, что может сократить расход электричества до 30%. Еще большей экономии можно добиться с помощью программируемых регуляторов или таймера, которые позволяют настроить работу устройства по расписанию, — объяснил Бондарь.

По его словам, инфракрасные вентиляторы тоже считаются экономичными: они греют не воздух, а предметы и людей в квартире. При этом он подчеркнул, что наибольшей энергозатратностью отличаются тепловентиляторы.

Когда вы начнете изучать вопрос, то, вероятно, увидите, что не все обогреватели одинаково «прожорливы». Например, довольно экономичными считаются керамические модели, которые, по некоторым данным, могут потреблять около 1 кВт для обогрева 20 квадратных метров. Интересным вариантом также могут показаться инфракрасные приборы. Их особенность в том, что они греют не сам воздух, а предметы и людей в помещении, что, возможно, помогает сберегать энергию. В то же время тепловентиляторы, скорее всего, окажутся самыми энергозатратными, — отметил Бондарь.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что грибок на обогревателе может вызвать кашель и даже спровоцировать развитие бронхита. Эксперты отметили, что осенью из-за спор грибка в воздухе традиционно увеличивается число заболевших людей.

квартиры
дома
советы
россияне
Софья Якимова
С. Якимова
