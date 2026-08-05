Кладу фольгу в барабан и не нарадуюсь: белье стало заметно свежее после стирки

Кладу фольгу в барабан и не нарадуюсь: белье стало заметно свежее после стирки

Белые разводы на одежде и неприятный запах из барабана знакомы многим хозяйкам. Некоторые используют для ухода за стиральной машиной обычную алюминиевую фольгу — это простой и недорогой бытовой лайфхак.

Достаточно смять лист фольги размером 30–40 см в плотный шарик диаметром около 5–7 см и положить его в барабан вместе с бельем. Такой способ помогает уменьшить статическое электричество на тканях, а многие отмечают, что белье становится мягче и выглядит свежее. Шарик можно использовать несколько стирок подряд, заменяя его по мере износа.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и осталась довольна результатом. Не забывайте регулярно очищать фильтр и запускать профилактическую чистку стиральной машины — это поможет продлить срок ее службы.

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