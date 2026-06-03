На ПМЭФ заметили роботов-оракулов с «пророческими» угощениями Роботы доставщики развозят воду и печенья с предсказаниями на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме начали работать роботы-доставщики, передает корреспондент NEWS.ru. Они перемещаются по площадке ПМЭФ как полноценные участники мероприятия.

Роботов на форум привезло правительство Москвы. Во время остановок устройства открывают крышки, а гости могут взять оттуда печенье с предсказаниями, воду и сувениры.

Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. Программа мероприятия посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях изменений мировой экономики. Крупнейшие компании демонстрируют на площадке свои новые разработки, технологии и проекты.

Ранее робот-балерина с брендовой сумкой и робот в деловом костюме встретили гостей ПМЭФ. Они общались с участниками мероприятия и привлекали внимание посетителей забавными репликами.

До этого сообщалось, что мероприятии появился новый робот, который выполняет функцию виртуального врача. Например, гуманоид посоветовал гостям ПМЭФ отказаться от курения и употребления алкоголя, так как, по его словам, вредные привычки опасны для легких и печени.