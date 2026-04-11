Лолита рассказала о сложностях жизни с особенной дочерью

Особенная дочь певицы Лолиты Милявской отказалась принимать финансовую помощь после переезда. Исполнительница рассказала KP.RU, что ее наследница решила жить самостоятельно и успешно справляется с бытом.

За помощью не обращается — говорит: «Мам, я же не попрошайка». Я ей отвечаю: «Лучше бы ты была попрошайкой». Хочется, чтобы она жила свою жизнь в кайф, — призналась исполнительница.

По словам Лолиты, девушка ведет закрытый образ жизни, занимается изучением английского языка и переводит фильмы для собственного удовольствия, при этом Лолита сознательно не торопит ее с выходом на работу. Звезда отметила, что гордится самостоятельностью Евы, хотя иногда и хотела бы проявлять больше участия в ее делах. Лолита подчеркнула, что готова поддерживать любые увлечения дочери и всегда прислушивается к ее желаниям, ставя на первое место душевный комфорт ребенка.

До этого Лолита рассказала, что ее стала беспокоить тревожность, поэтому ей пришлось обращаться к психиатру. По словам знаменитости, врач выписал таблетки, которые помогают бороться с приступами тревоги. Она поделилась, что теперь рекомендует психотерапию всем друзьям и вообще «всем нормальным людям».