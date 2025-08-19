Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 10:45

Монсон дал полезный совет Гашеку после критики саммита на Аляске

Монсон предложил Гашеку заняться хоккеем вместо политики

Джефф Монсон Джефф Монсон Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Олимпийскому чемпиону по хоккею 1998 года Доминику Гашеку стоит профессионально заниматься спортом, а не политикой, заявил боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в беседе с РИА Новости. Американский чемпион указал на некомпетентность хоккеиста в вопросах мировой повестки.

Он был, безусловно, одним из лучших. Но что касается его высказываний как политика или человека, рассуждающего о мировых событиях, то ему лучше помолчать, потому что он не понимает, о чем говорит. Ему стоит использовать свой авторитет великого спортсмена для продвижения хоккея и спорта, — констатировал Монсон.

Ранее Гашек предложил экс-нападающему сборной СССР Александру Могильному осудить специальную военную операцию на Украине. Он заявил, что сделать это спортсмен должен во время торжественного мероприятия в честь вступления в Зал славы.

Также депутат Госдумы Светлана Журова указала, что хоккеист неоднократно высказывался негативно о России. Его цитаты используют в те моменты, когда нужно подогреть деструктивный интерес к спорту в РФ, добавила парламентарий.

Доминик Гашек
Джефф Монсон
политики
хоккей
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Задержанный в ЛНР за изготовление взрывчатки раскрыл свое настоящее задание
Мальчик во время игры случайно отравил своего четырехлетнего брата
Удар по больнице и НПЗ в Волгограде: как ВСУ атакуют Россию 19 августа
Российские войска разнесли 53-ю бригаду ВСУ в болотах и лесах ДНР
Альпинистка из России сломала ногу и ждет помощи на высоте 7 тысяч метров
Масштабный пожар окрасил небо над Украиной в апокалиптический красный цвет
Погода в Москве во вторник, 19 августа: ждать дождь с градом и ураган?
В Госдуме ответили, каким будет период накопительной пенсии в 2026 году
Кота с марихуаной «повязали» около исправительной колонии
В ДНР ликвидировали взвод украинской бригады «Холодный Яр»
Два человека погибли при столкновении легковушки и фуры в Подмосковье
Отдых в пятизвездочном отеле Египта обернулся мучениями туристов из России
Экономист предупредила, чем может обернуться льготная ипотека
Жителя ЛНР задержали за изготовление взрывных устройств для терактов
Раскрыты новые детали отъезда Исинбаевой из России
Российского блогера задержали за донаты экстремистам
Юные россияне демонстрируют высокий уровень патриотизма
Гинеколог отправила беременную пациентку снимать порчу к медиуму
Ситуация в Сумской области утром 19 августа: ликвидация офицеров, бои
Семья Тиммы готовит новый выпад в адрес Седоковой
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.