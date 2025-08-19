Монсон дал полезный совет Гашеку после критики саммита на Аляске

Олимпийскому чемпиону по хоккею 1998 года Доминику Гашеку стоит профессионально заниматься спортом, а не политикой, заявил боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в беседе с РИА Новости. Американский чемпион указал на некомпетентность хоккеиста в вопросах мировой повестки.

Он был, безусловно, одним из лучших. Но что касается его высказываний как политика или человека, рассуждающего о мировых событиях, то ему лучше помолчать, потому что он не понимает, о чем говорит. Ему стоит использовать свой авторитет великого спортсмена для продвижения хоккея и спорта, — констатировал Монсон.

Ранее Гашек предложил экс-нападающему сборной СССР Александру Могильному осудить специальную военную операцию на Украине. Он заявил, что сделать это спортсмен должен во время торжественного мероприятия в честь вступления в Зал славы.

Также депутат Госдумы Светлана Журова указала, что хоккеист неоднократно высказывался негативно о России. Его цитаты используют в те моменты, когда нужно подогреть деструктивный интерес к спорту в РФ, добавила парламентарий.