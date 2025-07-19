«Работали над отношениями»: Анкудинова о приемной матери

Победительница шоу «Ты супер!» на НТВ Диана Анкудинова рассказала в интервью NEWS.ru, что в период взросления совместно с приемной мамой они работали над взаимоотношениями, это потребовало волевых и душевных усилий. Собеседница добавила, что родителям приходится смириться с тем, что ребенок взрослеет, и научиться принимать его в новом взрослом образе.

Мы работали над отношениями в период сепарации. Когда ребенок растет и меняется, то начинает заново узнавать маму. Маме важно в этот момент перестроиться и начать любить и понимать уже того взрослого человека, которым стал твой ребенок. Моя смогла, я ей очень благодарна за это, — отметила исполнительница.

Она уточнила, что проживает уже отдельно от приемной матери, но та остается одним из главных людей в жизни. Анкудинова призвала всех обязательно сохранять отношения с родителями, не обрывать духовную связь.

Хотя сейчас живу отдельно, мама остается одним из главных людей в моей жизни. Для меня важно приходить к ней и показывать новые песни, делиться идеями и переживаниями. Можем как подружки поболтать, посмеяться. Обожаю приезжать на дачу. Сразу ощущаешь себя ребенком — мама окружает заботой и вниманием. Всем желаю в любых обстоятельствах сохранять отношения с матерью, если, конечно, она этого достойна, — отметила певица.

Артистка с четырех лет росла в приемной семье, биологическую мать помнит смутно. Анкудинова пояснила, что та вела асоциальный образ жизни.

Ранее Анкудинова рассказала, как Дима Билан поддерживает дружескими и профессиональными советами, помогая не уйти в себя. Она призналась, что пережила период выгорания на сцене и именно Билан, с которым она подружилась во время участия в телевизионном проекте «Маска», помог ей «не потерять себя».

Также она призналась, что хотела бы встречаться с искренним человеком, которому можно доверять. По мнению артистки, в отношениях важна эмоциональная близость.