23 марта 2026 в 17:31

ФСИН разрешили использовать имущество для получения дохода

Путин подписал закон об использовании имущества ФСИН для получения дохода

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин утвердил закон, который разрешает учреждениям ФСИН использовать имущество для получения дохода. Речь идет о собственности, которая принадлежит на праве оперативного управления, сообщается на портале опубликования правовых актов.

Закон разрешает тюрьмам и другим местам, где сидят заключенные, использовать имущество на праве оперативного управления для приносящей доход деятельности, если это разрешено правилами их работы. Закон также уточняет порядок введения режима особых условий в СИЗО. Начальник учреждения может самостоятельно принять такое решение при угрозе жизни и здоровью осужденных.

Ранее Путин подписал указ, который позволяет Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пересматривать некоторые тарифы электроэнергии в регионах. Речь идет о ситуациях, в которых установлены нарушения.

До этого Путин утвердил состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на новый пятилетний срок. В комиссию вновь войдет действующий председатель Элла Памфилова, а также Игорь Борисов, Наталья Бударина и Антон Лопатин. Кроме того, новым участником ЦИК станет Герой России Анатолий Сысоев, выпускник программы «Время героев».

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несколько москвичей пострадали при столкновении легковушки с грузовиком
Путин запретил изымать у многодетных семей участки и машины за долги
«Предметы гигиены»: раскрыто, что с сына Кадышевой хочет взыскать бывшая
На месте Волынской резни на Украине нашли первые артефакты
Кореевед раскрыл, кто будет руководить КНДР после Ким Чен Ына
Что известно о переговорах США и Ирана в Исламабаде
Герой России объяснил бессилие комплексов Patriot перед иранскими ракетами
Военэксперт раскрыл, что стоит за словами Трампа о прекращении атак на Иран
«Он клоун»: экс-игрок «Зенита» посоветовал Соболеву обратиться к психологу
Рубио выступит в суде по делу о тайном лоббировании интересов Венесуэлы
Захарова ответила насчет соблюдения договоренностей между Россией и Ираном
«Понимает только язык силы»: в Иране назвали Трампа лжецом и дьяволом
Депутат спрогнозировал смену популярных направлений у российских туристов
Центробанк резко понизил официальные курсы валют
Врач рассказал, при какой температуре в лесах просыпаются клещи
Волонтеры начали поиски пропавших в Ульяновске подростков
27 подставных ДТП: дорожные мошенники три года наживались на авариях
Пенсионер потребовал €3 тыс. от подозреваемого в подрыве «СП»
Сотрудник венгерской разведки попал в базу «Миротворца»
«Пока не видит»: возлюбленный Лерчек о ее состоянии
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

