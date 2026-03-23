ФСИН разрешили использовать имущество для получения дохода

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который разрешает учреждениям ФСИН использовать имущество для получения дохода. Речь идет о собственности, которая принадлежит на праве оперативного управления, сообщается на портале опубликования правовых актов.

Закон разрешает тюрьмам и другим местам, где сидят заключенные, использовать имущество на праве оперативного управления для приносящей доход деятельности, если это разрешено правилами их работы. Закон также уточняет порядок введения режима особых условий в СИЗО. Начальник учреждения может самостоятельно принять такое решение при угрозе жизни и здоровью осужденных.

Ранее Путин подписал указ, который позволяет Федеральной антимонопольной службе (ФАС) пересматривать некоторые тарифы электроэнергии в регионах. Речь идет о ситуациях, в которых установлены нарушения.

До этого Путин утвердил состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на новый пятилетний срок. В комиссию вновь войдет действующий председатель Элла Памфилова, а также Игорь Борисов, Наталья Бударина и Антон Лопатин. Кроме того, новым участником ЦИК станет Герой России Анатолий Сысоев, выпускник программы «Время героев».