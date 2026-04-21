Сотрудники ФСИН и спецназ устроили масштабную облаву в Кузбассе В Кузбассе поймали 19 находившихся в федеральном розыске человек

Сотрудники ГУФСИН Кузбасса в ходе масштабной поисковой операции задержали 19 граждан, находившихся в федеральном розыске, причем один из них прятался в шкафу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. В операции участвовали 167 сотрудников уголовно-исполнительной системы при поддержке спецотряда «Кедр», которые проверили более 240 адресов.

В ведомстве добавили, что основной задачей операции стоял розыск уклоняющихся от суда и следствия, а также отбывания наказаний в колонии-поселении людей. Кроме того, искали лиц, которые скрываются от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналистку Марианну Беленькую (внесена Минюстом РФ в список иноагентов). Основанием послужило возбужденное в отношении нее уголовное дело. В карточке на сайте ведомства указано, что она разыскивается по статье Уголовного кодекса.