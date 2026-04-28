28 апреля 2026 в 12:35

В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа

Песков: Кремль сообщит о разговоре Путина и Трампа, когда он состоится

Кремль сообщит о телефонном разговоре президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, когда он состоится, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, планируется ли беседа двух президентов после инцидента со стрельбой в Вашингтоне, передает пресс-служба Кремля.

Если это произойдет в дальнейшем, мы незамедлительно вас проинформируем, — сказал Песков.

Ранее председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выразил мнение, что проукраинские террористы не прекратят попыток устранить президента США и его преемников, так как это необходимо для втягивания США в конфликт с Россией. Депутат добавил, что в Европе уже открыто готовятся к войне, но без США начать ее не готовы, поэтому стремятся вернуть все «как при дедушке», то есть при экс-президенте Джо Байдене.

До этого председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин допустил, что ЦРУ может быть причастно к покушению на жизнь президента США. Он также не исключил, что Трамп мог инициировать покушение в целях самопиара.

